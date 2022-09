Los dos moños de inspiración japonesa que Chanel Terrero presenta como el peinado más 'cool' del otoño-invierno

Las tendencias en cuanto a peinados para este otoño son muy diversas, desde el corte 'shag' con todas sus capas hasta el 'bob' más definido. No obstante, aunque nos encanten este tipo de looks muchas veces no tenemos en cuenta la lluvia, tan común esta temporada y que termina por estropearlo todo.

Ya tengas el pelo corto o largo, cuando vemos el cielo plomizo y con ganas de chispear sabemos que ese día va a ser un 'bad hair day' (día de pelo mal). Con la humedad no hay peinado que resista al encrespamiento y al final terminamos llevando una coleta o una trenza para que al final nuestro look no sea tan desastroso.

Por suerte, últimamente los recogidos pulidos se han puesto muy de moda (gracias Bella Hadid) y tenemos una gran variedad de peinados ideales con los que inspirarnos para desafiar a la lluvia con mucho estilo sin que ni un solo pelo se mueva de su sitio.

Un buen ejemplo para estas ocasiones lo ha llevado Chanel Terrero en la cena de los nominados a los premios 40 Principales, donde nos ha sorprendido con un look perfectamente pulido de inspiración japonesa.

Chanel Terrero con el peinado perfecto para los días de lluvia GTRES

La cantante acudió al evento con un vestido morado acorsetado y botas de charol tipo mosquetero, pero el gran protagonista de su look fue el peinado. Chanel nos conquistó con dos moñitos de los que salen una especie de púas hechas con su propio pelo, muy inspirado en los años 90 (a lo Emma Bunton de las Spice Girls).

Este peinado es perfecto para estos días de otoño donde el viento y la lluvia no dan tregua, ya que ni se va a mover de su sitio ni se va a encrespar. Además, está en plena tendencia, ¿qué más podemos pedir?

Aprende a hacer los moñitos noventeros de Chanel

Aunque parezca difícil, este peinado no tiene mucha complicación y hacerlo solo nos llevará un par de minutos. Solo necesitamos un peine, un cepillo de cardar, gel y gomina.

Primero, con ayuda del peine, desenredamos toda la melena y marcamos una partición en el centro, puliendo muy bien nuestro pelo para que se quede perfectamente peinado y algo tirante. Después, con una goma pequeña, hacemos dos coletitas en la parte alta de la cabeza y las vamos girando sobre sí mismas hasta que puedan acomodarse como un moño, dejando las puntas fuera. Lo aseguramos en su sitio con unas horquillas y dividimos las puntas que sobresalen en tres mechones. Para terminar, les ponemos un poco de gomina para que se mantengan en el lugar y con la forma deseada.

Los moños noventeros de Chanel GTRES

Como podemos comprobar, apenas requiere esfuerzo y nos puede sacar de más de un apuro en cualquier ocasión. Este look tiene muchas variantes, como solo un moño atrás con las puntas hacia fuera, con nudos sujetados por horquillas e incluso con una trenza alta. Solo tenemos que elegir el que más encaje con nosotras para tener el peinado perfecto.

Cómo conseguir una melena a prueba de agua

Si lo tuyo no es llevar el pelo recogido, no te preocupes, porque también hay opciones para llevar la melena al viento sin que se encrespe por la humedad: se trata de un spray que se ha hecho viral en TikTok que consigue hacer que el pelo se vuelva impermeable.

Así, como lo lees, este producto se llama Dream coat y es uno de los 'best seller' de la firma Color Wow. Contiene un polímero que se reparte a la perfección sobre el pelo húmedo, y cuando se le aplica calor (el producto requiere el uso de secador) los componentes del polímero crean una red en la superficie capilar que forma una barrera anti-humedad perfecta.

"Es un tratamiento antifrizz que convierte el pelo en waterproof", explica Chris Appleton, conocido por ser el estilista de estrellas como Jennifer López, Kim Kardashian y Dua Lipa. "Detiene el encrespado, incluso en ambientes muy húmedos, y deja el pelo súper brillante, con una textura como de cristal. Lo mejor es que es ligero como el agua", explica Appleton, Creador Global Creativo de la marca.

Este spray ya lo podemos encontrar en España y al contrario de lo que podríamos pensar, no tenemos que vender un riñón para hacernos con él, por lo que se presenta como el producto imprescindible para los días de lluvia. PVP: 19,99 €.

Spray anti-frizz 'Dream coat' de Color Wow Cortesía

