Cómo conseguir y cuidar el pelo decolorado como el de Marilyn Monroe

El próximo 28 de septiembre llega a Netflix una de las películas más esperadas del año: Blonde, una adaptación de la novela homónima de Joyce Carol Oates, protagonizada por Ana de Armas, que recorre la vida de Marilyn Monroe durante los años 50 y 60.

La actriz hispana interpreta a la que fue en su día, y sigue siendo, uno de los mayores iconos de estilo y feminidad. Marilyn siempre fue considerada una mujer empoderada, sexy y con muchísima personalidad. Su cabello rubio platino es uno de sus rasgos más característicos de su look pero, ¿qué debemos saber sobre este mítico peinado? Hablamos con expertos para conocer las claves, tanto a la hora de conseguir esa decoloración como de cuidarla.

¿Cómo conseguir el rubio platino de Marilyn Monroe?

Como su propio nombre indica, el rubio platino siempre ha estado asociado al plata; sin embargo, tal y como explica Alberto Sanguino, experto de Llongueras, "el rubio de Ana de Armas es un tono que tira más a vainilla, es más cálido".

Para conseguirlo, efectivamente, tenemos que someter al cabello a un proceso de decoloración, que aunque no suele ser el más recomendado para la salud de nuestro cabello, cuenta con un resultado excelente y se puede cuidar como cualquier otro color, siempre que se sepa cómo hacerlo. "Es un producto muy agresivo, que deja la cutícula del cabello muy abierta pero no hay otra manera de conseguir un platino, a no ser que tengas una base muy rubia", afirma Sanguino.

Para lograrlo, tal y como detalla por su parte Carlos Fernández, de Franck Provost, primero se debe valorar el fondo del cabello de la persona que vaya a realizárselo. "En el caso de Ana de Armas, se trata de una mujer con el cabello bastante oscuro y ha sido necesario decolorarlo mucho", añade.

Una de las grandes desventajas de esta coloración es que se debe repetir todo el proceso una vez que el pelo ha crecido y asome la raíz. "Al poner únicamente la decoloración en la base, es inevitable que toque un poco de la parte rubia y las probabilidades de que el cabello se parta son muy alta", explica.

Para lograr el tono deseado, se recomienda matizar con tonos cálidos como el vainilla si se tiene la piel clarita, como es el caso de Ana de Armas. Para pieles más cálida, se aconseja decantarse por los ceniza o ahumados.

Ana de Armas da vida a Marilyn Monroe en 'Blonde'. Cinemanía

¿Cómo cuidar el pelo decolorado?

Conocer cómo cuidar el pelo decolorado es clave para mantener el tono y que el cabello no tenga un aspecto seco. Por ello, "hay que cambiar el protocolo de cuidado combinando productos nutritivos junto con otros que sean específicos para mantener el color. Se pueden alternar o aplicar los dos en un mismo lavado", explican los expertos.

En casa también resulta fundamental ese cuidado. Para eso se debe aplicar un champú muy nutritivo, que lo hidrate, además de aplicar crema o mascarilla mínimo una vez a la semana. Además, se recomienda visitar nuestro salón de belleza cada 15 o 20 días para aplicarnos mascarilla más intensiva y evitar que el color se modifique. Normalmente, este color se cambia hacia un tono amarillento y anaranjado.

¿Cada cuánto tiempo debemos ir al salón? Se aconseja visitar nuestro centro de belleza a los cuatro meses máximo, ya que a partir de ese tiempo la raíz se ve en exceso. Sin embargo, Alberto Sanguino, asegura que lo ideal sería acudir al mes y medio.

¿Qué productos utilizar para cuidar esta coloración?

Los productos que mantengan a raya los reflejos amarillos gracias a los pigmentos violetas, así como los hidratantes, resultarán básico en nuestro cuidado capilar.

Productos recomendados para cuidar el pelo decolorado D.R.

Tratamiento capilar molecular 'Power Peptides' de I.C.ON. Restaura el cabello mientras le aporta flexibilidad y brillo. Se utiliza después del lavado, a modo de acondicionador sin aclarado. (Precio: c.p.v.). 'Cool Silver Conditioner' de REF School. Acondicionador con extractos botánicos y pigmentos violetas para proteger y neutralizar los tonos amarillos no deseados en la decoloración. (Precio: 22 €). Champú 'Extreme Caviar Shampoo for Blond & Silver Hair', de Miriam Quevedo. Un producto para rubios y plateados formulado con caviar y pigmentos violetas que neutralizan los tonos no deseados y mantienen el rubio. (Precio: 35 €).

Champú 'Neustralisant' de Franck Provost. Diseñado para coloraciones agresivas y con más porosidad, aporta hidratación y oxigenación. En su fórmula se encuentran ingredientes como ácido hialurónico y té blanco. (Precio: c.p.v.). 'Le Blonde' y 'Essential Shampoo' de Goa Organics. Un dúo especialmente pensado para cabellos rubios y decolorados. Por un lado, el champú 'Le Blonde' (28,95 €) repara en profundidad la fibra capilar y controla el tono gracias a los pgimentos azules. Por otro lado, el 'Essential' (27,95 €) controla el 'frizz' y aporta brillo y suavidad. Ambos formulados con ingredientes naturales y sin sulfatos. Mascarilla 'Metax Detox', de L'Oréal Professionnel. Especial para cabellos teñidos, este producto evita en un 87% la rotura del cabello y es considerado como tratamiento para decoloraciones. (Precio: c.p.v.).

