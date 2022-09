Estos son los tres pasos que Marilyn Monroe seguía en su rutina de 'skincare' para lucir una piel perfecta

Hace 60 años que ya no está con nosotros, pero todavía sigue siendo un icono de la moda, de la belleza y de la industria cinematográfica. El nombre de Marilyn Monroe nunca ha dejado de sonar en ninguno de estos ámbitos y menos ahora, cuando queda poco más de una semana para que se estrene su esperado biopic en el que la actriz Ana de Armas se pone en la piel de este símbolo de Hollywood. Con esta producción, se retoman algunos de los interrogantes que todavía están abiertos sobre la vida de la intérprete. Pero, lo que es innegable es que, más de seis décadas después, su belleza sigue causando sensación.

Pero este atractivo no era solamente cuestión de genética: Marilyn tenía que seguir una estricta rutina de skincare para poder mantener esa piel jugosa de la que hacía gala. De hecho, se cree que la actriz sufría de piel seca y brotes de irritación, por lo que su dermatólogo le pautó qué cosméticos debía usar, cuáles no y cuánto. Esta receta beauty, que contiene los secretos mejor guardados de este icono de la historia, se hizo pública y, aunque no se empleen los mismos productos, podemos establecer los pasos y trucos que la intérprete seguía para conseguir una piel radiante.

Una rutina a lo Marilyn

Limpiador con base aceite para acabar con las impurezas. Aunque muchos creen que la doble limpieza es algo relativamente reciente, pero lleva mucho tiempo formando parte de las rutinas de muchas, ¡incluida Marilyn! Nosotras elegimos para esta tarea la fórmula de Elisabeth Arden que fusiona ingredientes emolientes, antioxidantes y acondicionadores para limpiar con eficacia y ayudar a restablecer la barrera de hidratación natural de la piel.

Limpiador en base aceite, de Elisabeth Arden. Primor

Hidratante muy intensiva... ¡para enjuagar! Como lo lees, según cuentan, la actriz se hidrataba la cara con fórmulas muy intensas que, sin embargo, enjuagaba para evitar ningún rastro graso que pudiera desembocar en brotes de acné. Una buena fórmula para probar este truco puede ser la de veneno de abeja de You are the Princess: gracias a sus activos como el aceite de jojoba, la manteca de Karité y aceite de almendras, entre otros, ayuda a disminuir arrugas y líneas de expresión, hidrata, protege y calma la piel. Y, al tener un precio muy asequible, no nos dará pena aclarar el sobrante que quede en nuestro cutis.

La crema hidratante, de You are the Princess. Primor

Loción antibrillos pero con color. Para las que tenemos la piel grasa, controlar el brillo del rostro es uno de nuestros retos. La mejor forma de hacerlo, de la mano de Primor, es con este gel con color de Mac que ayuda a mantener a raya la grasa del cutis al tiempo que le aporta una textura sedosa y natural.

Loción antibrillos, de Mac. Primor

