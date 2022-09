Las trenzas inspiradas en 'Star Wars' de Vanessa Hudgens que suman centímetros de altura y son muy fáciles de hacer

Hay pocos peinados tan versátiles como las trenzas. Pueden adaptarse a todas las edades y épocas del año, porque sí, existen más tipos de trenzas que las que no hemos parado de llevar este verano. El 2022 ha estado marcado por este peinado y la próxima temporada no estará exenta de ellas.

Obviamente, las mini trenzas que tan de moda han estado gracias a María Pombo o Hailey Baldwin durante la época estival se quedarán en nuestros recuerdos playeros y ahora innovaremos con peinados más elaborados en los que recogeremos la inspiración de cualquier parte.

Las trenzas que veremos este otoño serán de todo menos convencionales, recuperando los looks de Florence Pugh y Scarlett Johansson que vimos en Viuda Negra, de las protagonistas de Juego de Tronos, e incluso Elsa en Frozen.

A quien le ha encantado esta idea ha sido a Vanessa Hudgens. La protagonista de High School Musical se ha inspirado en la saga de Star Wars para traernos las trenzas más originales que además son realmente fáciles de hacer y suman centímetros de altura.

Guapísima como siempre, la actriz posaba en su cuenta de Instagram con un peinado que nos ha recordado a la jedi Aayla Secura. Con la descripción "Spice up your life" (referencia a la icónica canción y lema de las Spice Girls), Hudgens nos lleva de nuevo a las décadas de los 90 y 2000 con un look que no ha dejado a nadie indiferente.

Una de las cosas que nos han maravillado de este peinado es la simpleza que tiene para lo favorecedor y divertido que es, ya que tan solo necesitamos gomas, gel, un peine y algo de nuestro tiempo para recrear estas trenzas tan especiales.

Aprende a hacer las trenzas espaciales de Vanessa Hudgens

Primero de todo, y lo más importante, es conocer la técnica para crear esas trenzas de cordón, porque tienen su truco. Para empezar, tenemos que coger los dos mechones que queremos trenzar y enrollar cada mechón sobre sí mismo hacia el lado derecho. A continuación, cruzamos el mechón derecho por encima del izquierdo, haciéndolo en la dirección contraria a la realizada en cada mechón. Al principio puede parecer algo complicado, pero una vez cogido el truco, es coser y cantar.

Iniciamos el look haciendo la raya en medio y separando muy bien ambas mitades para hacer una coleta alta en cada lado. Si queremos que quede más pulido, podemos utilizar gel y un peine de cardar para que quede lo más tirante posible. Una vez aseguradas cada coleta, comenzamos a trenzar con la técnica que hemos explicado antes y aseguramos las puntas con una goma pequeña invisible o del mismo color de nuestro cabello.

Siempre que vayamos a hacer este tipo de peinados tan tirantes, debemos recordar no llevarlos por mucho tiempo o bastante seguido, ya que pueden provocar problemas en el cuero cabelludo. Por otro lado, es una idea muy original que suma un par de centímetros gracias a la altura a la que están las trenzas, consiguiendo un look de 10.

