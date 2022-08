Los peinados que más triunfarán en otoño según las 'it girls' más estilosas del 'street style' (y cómo hacerlos en casa)

El verano va llegando a su fin y toca retomar la rutina con energía y positividad, aunque a veces nos cueste. Pero hay muchas cosas emocionantes de retomar la normalidad del día a día. A nosotras, una de esas cosas que nos emocionan de la nueva estación son los cambios de armario y las nuevas tendencias en moda y belleza. Por eso, queremos ir un paso por delante y empezar a investigar sobre los looks que más se van a llevar los próximos meses.

Tras echar un ojo al 'street style' de capitales de la moda como París, Milán o Copenhage, hemos recopilado los peinados más fáciles que seguro que vemos por todos lados a partir de septiembre.

Puede ser que no todas tengamos el arte ni los medios necesarios para hacer peinados complicados. Por eso, hemos hablado con la estilista capilar Diana Daureo, con el objetivo de que nos de algunos 'tips' para conseguir estos looks sin desesperarnos frente al espejo. Así que coge peine y laca y ¡manos a la obra!

El moño bajo más viral

El peinado es perfecto para cualquier tipo de cabello VALENTINA VALDINOCI / IMAXTREE

Se lo hemos visto a miles de famosas e 'influencers', no solo porque es un peinado fácil, elegante y que estiliza el rostro, sino también porque es perfecto para esos días en los que nuestro pelo está algo rebelde y no queremos lavarlo aún.

Aunque el moño bajo es un peinado sencillo, la peluquera nos ha dado algunos trucos que pueden ayudarnos a conseguir el look sin imperfecciones que todas buscamos. “Para asegurar bien el moño es ideal poner producto de fijación suave antes de recogerlo, luego hacemos una coleta y se retuerce sobre sí mismo, hay que sujetarlo con otra goma. Y, si es necesario, unas horquillas de moño invisibles”.

A pesar de los rumores sobre que este tipo de peinado puede afectar a la salud de nuestro cabello, la peluquera asegura que no tiene por qué haber ningún problema asociado. "No estropea nada, pero es recomendable no hacerlo con el cabello mojado, es mejor si está seco o como mucho con algo de humedad".

Incluso es un peinado que se puede utilizar para añadir un paso más en nuestra rutina de cuidados. "Se puede aprovechar para aplicar algún tratamiento hidratante en vez de algún fijador, de este modo aprovechamos y se hidrata el cabello".

'Baby braids'

Son fáciles de hacer y perfectas para recoger los mechones más incómodos Vincenzo Grillo/IMAXTREE.COM

Desde hace unos meses, hemos estado viendo cómo este peinado tan festivalero aparecía por todos lados. Incluso la infanta Sofía apostó por este peinado al principio del verano, dejándonos intuir que las 'baby braids' iban a ser una tendencia indiscutible este año. Y no solo de la temporada estival; estamos convencidas de que las trencitas han llegado para quedarse.

Este peinado triunfa tanto en la ciudad como en playas, piscinas y chiringuitos y, además de ser un peinado muy singular, es muy fácil de hacer. Diana nos cuenta cómo: "Hay que hacer una raya central con el pelo algo húmedo, al ser trenzas finas se secan muy bien. También se puede aplicar algo de producto de fijación o algún tratamiento de hidratación".

Además de fácil y en tendencia, este peinado es de lo más práctico. Si quieres llevar el pelo suelto pero no quieres renunciar a la comodidad de un recogido, estas mini-trenzas apartarán de tu rostro esos mechones rebeldes tan molestos. Si te sientes atrevida, puedes incluso añadir abalorios, pinzas con formas o gomas de colores. Las posibilidades son infinitas.

Ondas marcadas más allá del verano

Un toque más extravagante a las clásicas ondas surferas Vincenzo Grillo/IMAXTREE

Las ondas para el pelo son tendencia en todas sus formas y se han convertido en un peinado atemporal. Son ideales porque aportan naturalidad a cualquier look y, además, favorecen a todo tipo de melenas.

Y, ¿cómo se consigue este peinado? La peluquera Diana Daureo nos cuenta que, para unas ondas definidas, "lo más recomendable es la tenacilla o cono, que es lo que más marca".

Si te preocupa la salud de tu cabello y no quieres someterlo al calor de este tipo de aparatos, no te preocupes: Diana nos ha contado cómo puedes conseguir este peinado sin aplicar calor. "Para conseguir las ondas bonitas sin calor hay que hacer varias trenzas, con cierta estrategia para que quede la onda lo más pegada a la raíz posible. Para ello haremos varias secciones y una media de entre 8/12 trenzas en función de la cantidad de pelo. Es importante que no estén muy apretadas para que sequen rápido y la onda quede suelta".

Coleta de burbujas

La coleta tipo 'bubble' es perfecta para cabellos más largos VALENTINA VALDINOCI / IMAXTREE

Ya en 2017 vimos a la reina Letizia llevar este tipo de coletas. Y no solo a ella; la han lucido también actrices y modelos en diferentes ocasiones, algunas como Kendall Jenner, Blake Lively u Olivia Wilde. Este tipo de recogido sigue entre nosotras con más fuerza que nunca y lo podemos ver en el 'street style'.

Para conseguir este peinado, primero hacemos una coleta y, a continuación, vamos añadiendo pequeñas gomas y abombando el pelo con las manos. "Mi recomendación es poner laca al hacer cada pompa, una vez puesta la goma. El momento de aplicarla es cuando estamos haciendo la pompa con los dedos", comenta la peluquera.

Semi-recogido en la nuca

Así se ha llevado en el 'street style' IMAXTREE

Si este otoño tienes una boda o evento especial, este peinado con los mechones frontales recogidos es el look perfecto. Sencillo pero elegante, da protagonismo al rostro sin necesidad de complicarse la vida con complicados recogidos.

Según la peluquera, este peinado "queda bien a todos los tipos de pelo. Pero hay que llevarlo liso. Es lo único, hay que alisarlo y luego poner producto de fijación (al gusto si se desea efecto 'wet' o 'dry') en la zona frontal y superior, peinarlo y hacer una coleta detrás".

