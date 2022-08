El 'eyeliner' blanco que necesitas para agrandar tus ojos es de Krash Kosmetics, "extra pigmentado y súper cremoso"

No todo se reduce al color negro en los ojos, el eyeliner es uno de los aliados en el maquillaje, pero el tono oscuro muchas veces no ayuda en nuestro rostro. El color que de verdad consigue iluminar, agrandar y despertar nuestra mirada es el blanco. Por eso, es tendencia, por fin, el truco que muchos maquilladores utilizaban para lograr unos ojos más grandes. Y, esta tendencia no ha tardado en llegar a redes sociales convirtiéndose en un fenómeno beuty, que está triunfando en TikTok e Instagram este verano.

Pero, el eyeliner blanco también tiene sus contras y es que es muy difícil encontrar uno que pigmente bien tu piel, dure y de verdad cree ese efecto de bronceado en tu rostro y ensanchamiento en tus ojos. Pero, en Krash Kosmetics, la firma española que ha revolucionado la industria con su maquillaje sin género y vegano, ¡lo ha conseguido! Han dado con, según explican en sus redes sociales: "El eyeliner blanco que necesitas. Es lo que hay. Extra pigmentado y súper cremoso para una pigmentación brutal".

Una de las razones por las que todo el mundo está eligiendo el eyeliner blanco de Krash Kosmetics es por sus formatos. Está disponible en Primor en crema y rotulador, para que escojas el que más te gusta. Sin olvidar el éxito de su embajadora, la reina del eyeliner blanco, Arantxa Castilla-La Mancha. Ella misma ha admitido que es súper cremoso, resistente y fácil de trabajar, o sea, que tiene todo lo que necesitan esos mega looks que quieres hacerte.

La Mancha Crujiente Pot Arantxa, el 'eyeliner' que ha revolucionado el maquillaje de ojos. Primor

Si no sabes cómo utilizarlo, es muy fácil, puedes usar un pincel biselado, no necesitas nada más. ¡Y acordarte de taparlo cuando no lo estés utilizando para que no se seque!

Opciones por si se agota

Este nuevo eyeliner de Krash Kosmetics está siendo todo un éxito de ventas, por eso, no es de extrañar que se agote de vez y en cuando en Primor. Pero, tranquilidad, porque existen otras opciones e, incluso, si te gusta la marca y su embajadora, Arantxa Castilla la Mancha, seguro que este set con todos sus productos, incluido el eyeliner blanco, te deja sin palabras.

Si eres 'team' Arantxa, este set es para ti. Primor

Este kit incluye multitud de productos de Arantxa que son superventas, como el famoso eyeliner, una hoja de stikers para completar tus maquillajes más festivaleros (¡incluye estrellas brillantes!), dos glitters para brillar, en fucsia y en lila, un doble kit labial y dos paletas de ojos con tonos inimitables.

Más opciones

Si buscas la opción en lápiz porque te resulta más fácil maquillarte en ese formato, famosas marcas como Revolution lo tienen disponible y, además, a muy buen precio, por ejemplo, esta nombrada tiene disponible su eyeliner blanco por menos de cuatro euros. Recuerda que, el eyeliner claro, y no el negro, es tendencia este año y clave para llenar de luz tus ojos. Y, si ya te has atrevido con el blanco puro, es una buena alternativa probar con los tonos crema que aporten un efecto similar. Aprovecha este formato y esta marca, porque tienen distintos tonos disponibles, además del blanco, y por este mismo precio.

En formato lápiz para más precisión. Primor

