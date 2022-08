Emily Ratajkowski lleva el peinado con trenzas más fácil y rejuvenecedor que ya luciste en tu infancia

El cabello, en ocasiones, es indomable. ¿A quién no le ha pasado el levantarse un día y ser incapaz de peinarlo como es debido? Este hecho que todas hemos vivido en distintas ocasiones es conocido como un 'bad hair day' entre las amantes de la belleza.

Para esos días en los que el cabello no se deja 'domesticar', existen diferentes remedios como el ponernos un accesorio que nos tape el pelo como pueden ser los pañuelos, los sombreros o las diademas; o hacernos un peinado fácil y rápido que nos ayude a aparentar cierto equilibrio en nuestra melena, como es el caso de los moños, las coletas o las trenzas que ha llevado la modelo Emily Ratajkowski en su última aparición.

La británica, que forma parte del casting del calendario Pirelli 2023, ha sido fotografiada paseando por las calles de Nueva York con un look que, sin duda, nos recuerda a nuestra infancia, especialmente por el peinado.

En las imágenes la modelo aparece luciendo un 'outfit' básico y perfecto para el día a día con el que nos inspira de cara a la 'rentrée' y la nueva temporada. El estilismo está formado por un pantalón de cuadros de tiro alto con aberturas y cadenas a la altura de la cadera, así como por un 'crop top' básico de manga corta y color blanco, con el que la modelo deja ver sus abdominales. Asimismo, a modo de accesorios, Ratajkowski ha llevado unas 'ugly sneakers' de color negro, un bolso negro de estilo 'baguette' y unas gafas de sol rectangulares también negras.

Emily Ratajkowski en las calles de Nueva York GTRES

No obstante, este look no habría desprendido tanta magia sin el peinado con el que la modelo lo ha querido diferenciar y que, efectivamente, pertenece al grupo de propuestas para disimular un 'bad hair day': las trenzas clásicas.

Se trata de un peinado que todas hemos llevado en nuestra infancia y que, como bien sabemos, es muy sencillo de hacer, ya que no nos llevará más de un minuto. Además, otra de las ventajas que presentan las trenzas es que son muy rejuvenecedoras porque nos recuerdan a nuestra niñez y adolescencia, y aporta un toque de dulzura e inocencia a cualquier look.

Emily Ratajkowski además lo ha llevado con la raya en medio dejando caer disimuladamente unos mechones en la parte delantera. Sin embargo, también se puede llevar con flequillo o raya al lado, ¡tú eliges!

Emily Ratajkowski, protagonista del calendario Pirelli 2023

