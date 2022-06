El pañuelo solidario que rinde homenaje a los mayores LGTBIQ+ en este Orgullo 2022

YOU ARE THE PRINCESS

Como cada año, y con una pandemia de por medio, la gran fiesta del Orgullo LGTBIQ+ está de vuelta para celebrar, reivindicar y mostrar la diversidad, siempre con un claro objetivo: luchar por la igualdad en diversidad.

El Orgullo es una de las mayores armas del colectivo para continuar aumentando la visibilidad y apostar por el cambio como la única de las formas para conseguir educar y vivir en un mundo más tolerante y España, sobre todo Madrid, se ha convertido en uno de los países más importantes para toda la comunidad internacional como referente de paz, diversidad, inclusión y libertad para el movimiento.

La moda siempre ha estado muy ligada a esta lucha, siendo una de las principales herramientas del colectivo para expresarse y vivir su vida de la forma que quieren, llegando a ser utilizada en muchas en ocasiones para hacer alegatos en pos de la libertad, como Billy Porter y Harry Styles en la actualidad o David Bowie y Freddie Mercury antes que ellos.

Por esto y con motivo del Orgullo 2022, la firma española de belleza, cosmética y accesorios, You Are The Princess, ha diseñado un pañuelo solidario edición limitada cuyo beneficio irá destinado a la Fundación Veintiséis de Diciembre, una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de velar por los derechos y el bienestar de personas mayores, con el firme objetivo de construir la primera residencia pública para mayores LGTBIQ+.

Este pañuelo cuenta con los colores de la bandera del arco iris, que durante años ha sido la representativa del colectivo LGTB con los bordes de la bandera trans, creando uno de los pañuelos más bonitos y representativos del movimiento.

Este accesorio de You Are The Princess lo podemos encontrar a la venta en Primor, por un precio de 10 euros, cuyos beneficios irán para la fundación 26 de diciembre, que nació en octubre de 2010 en respuesta a la pregunta “¿dónde están los mayores LGTBIQ+?”.

Esta organización sin ánimo de lucro quiere darles visibilidad y luchar por los derechos que en su día les fueron arrebatados “simplemente por tener una orientación sexual o una identidad sexual o de género, que no encajaba con la que quería el régimen” tal como explican en la web de la fundación.

Ahora uno de sus mayores proyectos se construye en el barrio madrileño de Villaverde: la primera residencia pública para mayores de 65 años LGTBIQ+, un hito para toda la comunidad, ya que será la primera residencia pública de este carácter en todo el mundo.

También para la ocasión, You Are The Princess ha diseñado la Proud sponge con un corazón con el mismo estampado que el pañuelo benéfico, junto a una base limpiadora para la propia esponja. Una esponja 360º para la aplicación de bases de maquillaje fluidas y en crema con una textura cómoda y suave que permite una correcta absorción y aplicación del producto. La podemos encontrar en Primor a un precio de 2,99 euros.

