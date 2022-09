Kylie Jenner desvela el detalle que diferenciará tus recogidos este otoño-invierno

Los looks capilares de Kylie Jenner siempre han dado mucho que hablar. La pequeña del clan de las Kardashian ha jugado con los prácticamente todos los colores del arcoíris, probando el rojo Sirenita, el azul aguamarina, el castaño dorado y el rosa Barbie (entre otros), gracias a su extensa colección de pelucas. Sin embargo, últimamente ha mantenido las cosas bastante consistentes.

Jenner ha hecho del cabello extra largo su firma en los últimos dos años, manteniendo su color natural y solo jugando con postizos o flequillos, sin acogerse a ninguna tendencia en específico. No obstante, la 'influencer' sigue inspirándonos en cuanto a pelos se refiere y nos trae el truco definitivo para domar los molestos 'baby hairs'.

Puede que este término te suene un poco y es que han estado en boca de todos durante los últimos años. Se trata de los pelitos que acaban de nacer o se han roto en la zona de la frente, las sienes o las patillas y se caracterizan por ser bastante difíciles de controlar.

Aunque generalmente no les damos mucha importancia, con la tendencia de los peinados pulidos pueden suponer un problema, ya que buscamos un look muy limpio y los 'baby hairs' no paran de molestar. Por suerte, Kylie Jenner ha dado con la solución.

Kylie Jenner en la Semana de la Moda de París Aurore Marechal/GTRES

Estos días se está celebrando la Semana de la Moda de París en la capital francesa y hasta allí se han desplazado grandes celebridades que han sido invitadas a los desfiles más prestigiosos, entre ellas Kylie.

La 'influencer' apareció anoche en el 'front row' de Acne Studio con un look más elegante de lo que estábamos acostumbrados, con un vestido blanco de la firma que la cubría desde el cuello hasta los pies. Eso sí, marcando toda su figura. Pero su look no fue lo que nos llamó la atención, sino que fue su peinado.

Siguiendo la tendencia del 'clean look', Jenner lució un moño bastante pulido e hizo unas pequeñas ondas (al estilo Superman) con sus 'baby hairs', solucionando este problema y convirtiéndolos en ese detalle extra que le daba más sofisticación.

Consigue el look

Recrearlo es bastante sencillo y después de hacernos el recogido tirante que queramos, con el mismo gel o gomina solo tenemos que darle la forma deseada es estos pelillos con nuestros dedos o con la punta de un peine.

Este peinado se complementa a la perfección con el maquillaje que escogió para la ocasión, menos recargado de lo que estamos acostumbrados. La 'influencer' lució su belleza natural aplicando un poco de 'bronzer' y colorete, enfocándose principalmente en los labios.

Kylie Jenner en la Semana de la Moda de París GTRES

Kylie nos sorprendió con un look de belleza que no podemos esperar a copiar, ya que vale para cualquier ocasión y que está permitido llevar tanto de día como de noche, gracias a que es un estilo bastante fresco con toques de glamour que consiguen elevarlo todo.

