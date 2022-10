El vestido satinado de Mango con el que Tamara Falcó pide perdón en 'El Hormiguero' e inspira para un look de invitada de otoño

En momentos complicados, la moda puede ser un gran aliado para darnos seguridad y armarnos de valor. Tamara Falcó, en su sección en El Hormiguero, ha explicado y pedido disculpas por sus palabras en México, unas declaraciones a las que se había acusado de homófobas. En un momento que asegura ser muy complicado para ella, la marquesa ha utilizado la moda como aliada.

Con un vestido largo, el pelo planchado al máximo y unas sandalias joya, Tamara acudía al programa en el que pretendía dar explicaciones y solucionar la controversia. Su vestido, de un color gris antracita, ha sido una elección perfecta, una prenda discreta pero elegante que desviaba la atención hacia sus palabras y no tanto hacia su look.

Si el vestido de su reaparición, que lució en este mismo programa hace una semana, era de Mango, el elegido para esta ocasión también lo ha sido. La marquesa de Griñón es una gran amante de la moda (no por nada tiene su propia firma), y cada vez que aparece en público nos da una idea nueva para nuestros looks. En el caso de este vestido, no cabe duda: es la opción perfecta si buscamos un 'outfit' elegante para una ocasión especial.

Tamara Falcó y Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. 20minutos | ATRESMEDIA

El vestido satinado de Tamara Falcó

La elegancia no tiene por qué ir atada a una firma de alta costura o unos precios elevados. Tamara lo ha demostrado miles de veces, y lo ha vuelto a hacer al elegir un vestido de Mango como este.

Este vestido largo forma parte de la colección Selection, repleta de prendas ideales para fiestas y ceremonias. El que ha llevado Tamara es un vestido con un tejido satinado y fluido, con un favorecedor escote de pico y un precioso detalle de nudo en la parte frontal.

Vestido satinado en gris MANGO

A pesar de su sobrio color, el vestido elegido por Tamara nos puede servir como inspiración para nuestros eventos, pues es la prenda de invitada perfecta para una boda otoñal. Con unos llamativos accesorios plateados o en tonos negros, podemos crear un look discreto pero elegante que nos salvará de cualquier apuro.

Si quieres inspirarte en el look de Tamara para tu próxima ceremonia, lo podrás hacer por un precio relativamente asequible. A pesar de su confección y tejido premium, este vestido satinado de Mango tiene un precio de solo 59,99 €. (REF. 37035931-FRESNO-LM)

El estilo de Tamara Falcó

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.