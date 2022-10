Laura Escanes reaparece con un vestido rojo lencero perfecto para un look de invitada (con clon en Shein por 14 euros)

Laura Escanes no está atravesando por su mejor momento personal. La 'influencer' ha estado en boca de todos, especialmente estas última semana, a raíz de su ruptura con Risto Mejide, con quien tiene una hija en común. Sin embargo, la catalana ha procurado seguir con su rutina y no ha dejado de trabajar como modelo e 'influencer' durante estos días, tal y como ella misma ha mostrado en sus redes sociales.

La moda acompaña a Laura más allá de lo profesional, pues ya es considerada un referente de estilo para mujeres de todas las edades. La catalana comparte prácticamente de manera diaria diferentes propuestas de estilismos a través de sus redes sociales, sin embargo también inspira con sus elecciones sobre la alfombra roja.

Desde que Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron su separación a través de Instagram, Laura no había aparecido en ningún evento público, pero anoche llegó su turno para brillar en un evento de 'influencers' organizado por una conocida revista, a la que acudieron otros rostros conocidos como María Pombo, Sofía Suescun, Dulceida, María García de Jaime o Marta Lozano.

Para esta noche tan especial para los 'influencers', Laura Escanes lució un vestido muy elegante y empoderador: un diseño de corte lencero rojo. Como ya hemos mencionado en otras ocasiones en las que las 'celebs' han lucido este color, como es el caso de la reina Letizia esta misma semana, el rojo es sinónimo de poder y de fuerza, y claramente es lo que la catalana ha querido transmitir con este estilismo con el que ha reaparecido tras su ruptura con Risto.

La joven de 26 años eligió un vestido lencero con doble tirante que caía sobre sus hombros y un favorecedor escote en pico. Combinó este diseño con unas sandalias de tacón de tiras negras decoradas con 'strass' y, a modo de 'beauty look', llevó el pelo suelto y listo por detrás de las orejas con la raya en medio y un maquillaje de ahumado de ojos y labios 'nude'.

Laura Escanes en el 'photocall' de los premios 'Best Influencer' de Forbes en Madrid GTRES

Sin duda, se trata de un look que sirve de inspiración para las invitadas de este otoño-invierno, ya que el rojo siempre es acertado. No conocemos exactamente el origen de este vestido, pero en Shein tienen uno muy similar: de efecto satén y, en este caso, con abertura en la pierna, que añade un extra de sensualidad al estilismo. Además, está disponible en diferentes colores por solo 14 euros (Ref. swdress42200902765). ¿Un look de invitada barato? Ahí lo tenemos.

Vestido rojo lencero de Shein Shein

