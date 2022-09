Adiós a los tacones, los zapatos planos serán las estrellas de esta temporada. Las bailarinas, los 'sneakers' y los mocasines dominarán el 'street style' del otoño y, si no lo han hecho ya, se convertirán en nuestra tendencia favorita.

Este clásico (reinventado con suela track) tan chic, elegante y cómodo es perfecto tanto para la oficina como para nuestros looks del día a día. Su estilo masculino está arrasando entre las 'it girl' es 'influencers' y desde entonces no hemos parado de verlo por todas partes.

Aunque lleva años entre nosotras, las tendencias están llevando a este calzado a su versión más 'chunky', lo que puede llevarnos a no saber cómo conjuntarlo correctamente. Inspirándonos en los looks de calle de las grandes ciudades de la moda, te traemos algunas ideas para inspirarte y no fallar nunca al estilizar los mocasines.

1. Con calcetines

'Street style' de Copenhague IMAXTREE

La 'influencer' Emma Chamberlain fue la encargada de hacer que nos enamorásemos los mocasines con calcetines blancos. Su poder de mover a las masas es tan grande que incluso Paula Echevarría no ha podido resistirse a llevarlo de esta forma.

Aunque también se llevarán con calcetines negros o medias por debajo de la rodilla, la combinación de zapato negro con calcetín blanco (sí, a lo Michael Jackson) es la gran apuesta de la temporada.

2. Con vaqueros anchos

'Street style' de Helsinki IMAXTREE

Los vaqueros logran quitarle seriedad a estos zapatos, haciendo que ya no sean un calzado tan de vestir y los podamos llevar en las situaciones más informales, incluso a comprar el pan.

Aunque con unos pantalones pitillo junto a una camisa 'oversize' pueden funcionar, este otoño lo veremos con vaqueros anchos, eso sí, siempre por encima del tobillo. De esta forma, los mocasines no quedan ocultos bajo la tela y podemos lucirlos con mucho estilo.

3. Faldas con vuelo

'Street style' de Milán IMAXTREE

Los mocasines tienen un estilo muy masculino y muchas veces puede que no casen con la propia imagen personal o con la que se quiere transmitir. Si pretendemos usar faldas con ellos, lo mejor es que sea una de vuelo para que de más dulzura y equilibrio al look.

4. 'Power suit'

'Street style' de Milán IMAXTREE

Por otro lado, su estilo tan marcadamente masculino puede jugar a nuestro favor y formar parte de lo que conocemos como 'power dressing'. Este término nació en los 80 cuando la mujer empezó a incorporarse en el mundo laboral y quería hacerse valer en un mundo dominado por los hombres.

En ese momento Thierry Mugler creó el 'power suit', un traje chaqueta que imitaba (o desafiaba) el perfil de hombros anchos del torso masculino. Aunque en los 90 se dejó de usar, al comienzos del 2020 regresó a nosotros y no ha querido irse. Este tipo de trajes son perfectos para equilibrar la presencia y energía de los mocasines y conseguir un look inolvidable.

5. Conjunto bicolor

'Street Style' de París IMAXTREE

Si juntamos un clásico con otro clásico, obtenemos el look atemporal perfecto. Las francesas son conscientes del poder que tiene combinar el blanco con el negro y esto lo podemos trasladar a cualquiera de nuestros conjuntos.

Llevar un look bicolor en esos tonos con unos mocasines masculinos (mezclándolo con alguna silueta femenina), creará el 'outfit' definitivo con el que no podremos fallar nunca.

Consigue los mocasines tendencia

Esta temporada, el último grito en moda son los mocasines masculinos con plataforma. Si todavía no te has hecho con ninguno, aquí te dejamos algunas ideas por las que empezar.

Mocasines de piel con suela track de Mango Cortesía

Estos de Mango están hechos de 100 % bovina. Incorporan una punta redonda, suela track y un adorno metálico dorado. PVP: 49,99 €. REF. 37066308-MOC-LM.

Mocasines con suela gruesa de H&M H&M

H&M propone unos mocasines de estilo escolar y acharolados. Tienen con una trabilla decorativa delante, forro de satén y suela gruesa con diseño. PVP: 34,99 €. REF: 1078855002.

Mocasines con suela track y cadena de Zara Cortesía

Por su parte, Zara también apuesta por la última tendencia en este calzado, sacando a la venta un modelo con el copete subido y detalle de cadena metálica en el antifaz. La suela es dentada con volumen tipo track y tiene un acabado en punta redonda. PVP: 39,95 €. REF: 3510/010.

Mocasines negros de Wonders Cortesía

La firma Wonders ofrece unos mocasines de piel estilo Florentin en color negro. Modelo informal con detalle de cadena negra en el antifaz y punta redonda. Suela maxi desarrollada con tecnología WondersFly, que garantía de ligereza y confort. PVP: 109 €. REF: B-8220_5216_5792.

