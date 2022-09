Qué tipos de pantalones anchos hay y a qué cuerpos favorecen: desde los 'straight high' a los 'joggers'

Desde hace un par de años estamos viendo como los vaqueros tipo pitillo o cigarette, están cogiendo polvo en el armario. Ahora apreciamos la comodidad a la hora de vestir y eso se traduce en los pantalones anchos.

Aunque esta prenda nació en los 60, no fue hasta la década de los 90 que adquirió mucha popularidad y se transformó en una de las grandes tendencias de la época. No obstante, con la moda de los cuerpos cada vez más delgados, se impusieron pantalones tipo segunda piel, que se pegaban completamente a la pierna.

Con la vuelta de las tendencias noventeras y de los años 70, los pantalones anchos han vuelto a nuestras vidas y prometen dejar a los pitillos olvidados en un cajón (solo si queremos, claro). Las tiendas se han llenado de vaqueros tipo 'high waist wide leg', 'flare', 'joggers'... Pero si no estás puesto en el mundo de la moda, todo te puede sonar a chino.

Para que puedas escoger los pantalones anchos que mejor te sienten, te explicamos cómo son cada uno y a quién les puede quedar mejor.

'Straight high'

Los 'straight high' son los vaqueros rectos de toda la vida y se caracterizan por tener un tiro medio/alto y una pernera completamente recta. Aunque favorecen a todo tipo de figuras (ya que no marcan ninguna posible zona problemática), sientan especialmente bien a las siluetas de reloj de arena. Si nos decantamos por los modelos de cintura alta, conseguiremos un efecto de vientre plano.

'Mom jeans'

Este modelo de pantalones que nació en los 90 se caracteriza por ser de cintura alta, tener un corte holgado a la altura de los muslos y una pernera recta. Es uno de los más favorecedores, ya que no marcan nada que no queramos y abrazan nuestras curvas sin apretarlas.

Si tienes mucha cadera, la cintura alta la disimula, mientras que si tienes poca, nos da ese efecto reloj de arena. Además, dan ese efecto "vientre plano" y alargan las piernas. Si, por el contrario, tienes las piernas largas y no quieres que este efecto se potencie, solo hace falta llevarlos por encima del tobillo para que queden perfectos.

'Flare'

Lo que hoy conocemos como pantalones 'flare' en realidad son los campana que tan de moda estuvieron en los 70 y el 2000. Son ideales para aquellas mujeres que quieran disimular las caderas anchas y conseguir ese efecto de figura de reloj de arena.

Sin embargo, las bajitas deben tener cuidado a la hora de escoger el diseño, ya que los que son a ras del suelo acortarán más su figura. Para ellas son ideales los 'cropped flare', que son por encima del tobillo.

'Palazzo'

Estos pantalones son los favoritos para ir a la oficina, ya que son muy estilosos e increíblemente cómodos. Se caracterizan por ser largos y ajustados a la cintura, pero con la pernera extremadamente ancha. Generalmente, están hechos de materiales ligeros y son de talle alto.

De nuevo, las bajitas deben tener cuidado con este tipo de pantalones. Son especialmente favorecedores para quienes tienen el torso largo y las piernas cortas, puesto que alargan mucho la silueta.

'High waist wide leg'

Si eres una habitual del catálogo de Zara, ya te habrás encontrado con el término 'high waist wide leg', y es que estos pantalones están en la cima de su popularidad. Se trata de un diseño de tiro alto con una pernera recta que se va ensanchando a medida que llega al suelo.

Al ser de cintura alta consigue el efecto "vientre plano" y da la ilusión óptica de unas piernas kilométricas, por lo que es normal que sean uno de los favoritos de Amelia Bono y de los más vendidos de la temporada.

'Slouchy'

Son los favoritos de Jennifer López y no nos extraña. Esta evolución de los 'mom jeans', también son de tiro alto, pero crean una especie de óvalo más pronunciado en la parte de los muslos que, a medida que baja por la pierna, se va estrechando.

Aunque en un principio este diseño pueda parecer desgarbado y poco favorecedor, es ideal para todo tipo de mujeres, ya que hace una figura más curvilínea a las mujeres más delgadas y consigue la silueta de reloj de arena perfecta al marcar la cintura de aquellas que tengan más curvas.

'Joggers'

Entre los más cómodos encontramos los joggers, una prenda con vocación deportiva que ha conseguido por fin hacerse un hueco en nuestro armario. Son los elegidos por las modelos más top para su día a día, y es que su tejido elástico y suave junto a su diseño les hace un imprescindible.

Quien diga que un pantalón de deporte no puede ser favorecedor, no ha probado los joggers. Su diseño recto que se ajusta a la cintura y los tobillos crea el efecto de piernas infinitas. Ahora ya no tendrás excusa para no vestir cómoda y con estilo.

