De triunfo de los 90 a básico de entretiempo: todo lo que hay que saber del 'slip dress' para llevarlo con estilo

Hay prendas que no envejecen: tal fue su éxito en el pasado, que no hay temporada que se atreva a prescindir de ellas. Y el slip dress, sin duda, está entre las elegidas. No sabemos si es porque celebrities de la talla de Kate Moss o Gwyneth Paltrow lo convirtieron en su prenda icónica (¡y en el deseo de la multitud!) o porque es tan versátil que combinan con todas las tendencias venideras, pero lo cierto es que ya deberías tener, mínimo, un modelo en tu armario. Eso sí, estos vestidos ponen la base, pero es cosa nuestra cómo los convertimos en el outfit adecuado para cada ocasión.

Si nos preguntaseis a nosotras, tenemos claro que elegiríamos combinaciones en beige y negro para ir al trabajo. Una apuesta repleta de clásicos que, sin embargo, no dejará indiferente a nadie. Así es la fórmula en la que debemos pensar para introducir el slip dress en el working code, con un modelazo satinado como este de Vila que combinaríamos con botas de corte cowboy de Only y jersey de borlas de Brave Soul. Nosotras ligaríamos el look con cinturón con detalles dorados y con un bolso con todos los tonos como broche perfecto, ¿qué opinas?

Los tonos tierra ayudarán a darle el toque 'classy' que buscamos. Vía Canva.com/20deCompras/Imágenes cortesía de El Corte Inglés, Springfield, Lefties y Ba&Sh.

Gracias a su versatilidad, también puede ser el aliado de una tarde de planes, ya sea ir al cine, de cañas o de copas. Claro que, para conseguir ese toque naíf y desenfadado (¡pero muy pensado!) que tanto nos gusta, es fundamental pensar en las capas. Para empezar, un slip dress negro que nos dé opciones, como este de Lefties, que podemos llevar con una camiseta de estampado celeste de High Spirits y con nuestra combinación favorita, calcetines con ondas y unos mocasines de suela track de Bershka. ¿El punto chic? Se lo podemos dar con un bolso mini de Tous en color celeste y gafas de sol a juego de la mano de Bershka.

Una combinación arriesgada que acaparará miradas. Vía Canva.com/20deCompras/Imágenes cortesía de Lefties, Bershka, Lefties, Springfield y El Corte Inglés.

Y, por supuesto, este vestido es una apuesta segura para las noches que se alargan (¡o no!). Cualquier excusa nocturna es buena para sacar del armario este básico, aunque, eso sí, si apostamos por un color vibrante que se lleve todas las miradas. En Bershka hemos encontrado una apuesta mini de ese tono que, combinada con unos zapatos morados puede crear un look de infarto, que rematamos con un bolso de flecos de lentejuelas que se va a convertir en el favorito de tu armario y unos pendientes largos. Tampoco nos olvidamos de una prenda ligera de abrigo, lo que no significa que el conjunto tenga que perder glamur si apostamos por una blazer estampada en tonos morados.

Es una opción festiva que nunca falla. Vía Canva.com/20deCompras/Imágenes cortesía de Bershka, Springfield y El Corte Inglés.

