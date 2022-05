Jennifer Lopez confirma que los pantalones 'slouchy' siguen siendo tendencia entre las mujeres de 30 y más de 50 años

Jennifer López no es solo uno de los mayores referentes de la música pop de los últimos 20 años y una de las mejores voces de la industria musical, también es toda una experta en cuanto a moda se refiere.

La artista no deja de inspirarnos con looks de lo más casuales, pero con muchísimo estilo, para el día a día cada vez que sale con su prometido (siempre cogidos de la mano) y propagar toda la envidia del mundo. Esta musa de la moda para mujeres con curvas, conoce a la perfección su cuerpo, lo que hace que todos sus estilismos sean analizados al dedillo.

Sin duda alguna, J.Lo es toda una fuente de inspiración y creadora de tendencias (ella solita ha conseguido que queramos llevar poncho todos los días fríos de la primavera). Por eso, cuando la vemos con un nuevo look, tenemos papel y lápiz a mano para apuntar todas las claves.

Su última aparición en público ha sido esta mañana en una tienda de Beverly Hills, en Los Ángeles, donde nos ha enseñado el pantalón ideal que nos gustará a nosotras y a nuestras madres.

Jennifer López comprando en Beverly Hills. GTRES

En la fotografía vemos a la cantante con unos vaqueros slouchy, un diseño muy popular en los 90 que ha vuelto para ocupar los armarios. Estos pantalones son los favoritos de muchas mujeres de más de 50 años, ya que quedan perfectos siempre.

Aunque en un principio este diseño pueda parecer desgarbado y poco favorecedor, es ideal para todo tipo de mujeres, ya que hace una figura más curvilínea a las mujeres más delgadas y consigue la silueta de reloj de arena perfecta al marcar más la cintura de aquellas que tengan más curvas.

Cómo estilizar los pantalones 'slouchy'

Si bien es un pantalón que puede hacer mucho por nosotras, hay que tener cuidado en cómo lo combinamos, ya que podemos pasar de un look de infarto a otro que no nos siente tan bien. Para no tomar las decisiones equivocadas, J.Lo nos da las claves para sacarles el máximo partido.

Lo primero que vemos que hace la cantante, es meter la blusa por dentro de los vaqueros. Así, la zona de la cintura estará más entallada y, por lo tanto, más favorecida. Otro de los tips es remangar los bajos de los pantalones para dar más protagonismo a los zapatos y potenciar las piernas. Finalmente, para que su cabello no aporte volumen, lo ha recogido sabiamente en un moño alto.

Como vemos, la mejor idea es utilizar la regla de la compensación para conseguir un look equilibrado y favorecedor, llevando en la parte de arriba prendas ajustadas y optar por tacones finos en lugar de anchos.

Si quieres probar esta tendencia tan favorecedora y atreverte con el color Zara tiene los vaqueros slouchy que mejor sientan en un tono rosa que vas a querer lucir toda la primavera. Lo podemos encontrar tanto en tienda física como web a un precio de 25,95 euros.