Amelia Bono tiene los vaqueros de Zara que hacen las piernas más largas y que cuestan menos de 30 euros

Ya ha comenzado septiembre y con él vienen (por fin) los días menos calurosos donde el tiempo nos da una pequeña tregua. Es en este mes cuando empezamos a sacar nuestros looks de entretiempo para disfrutar de la brisa mañanera sin asfixiarnos de calor a las 12 del mediodía.

Las 'influencers' de estilo nos dan consejos e inspiración para armar nuestros conjuntos del final de verano, aunque como bien sabe Amelia Bono, no hay nada mejor que recurrir a los básicos.

Pese a que estamos rodeados de tendencias que no paran de bombardearnos por todos los lados (que si los pantalones 'parachute', las Adidas Samba, los chalecos tipo sastre...) no hay nada como los clásicos para no fallar nunca. No solo forman parte de un armario cápsula donde siempre tendremos algo para ponernos, también son las prendas que mejor nos sientan y nos ayudan a sacarle todo el partido a nuestra silueta, como los vaqueros.

Dependiendo del diseño, estos pantalones ayudan a equilibrar nuestra silueta y son un gran aliado para potenciar nuestras virtudes o disimular partes que no nos gustan tanto. En el caso de Amelia, la hija del exministro consigue unas piernas kilométricas gracias a sus vaqueros.

Vaqueros de tiro alto y 'wide leg' para piernas infinitas

En una de sus escapadas a Segovia con su familia, Amelia Bono posaba frente al acueducto con uno de los looks más simples, pero más efectivos para el día a día: camiseta blanca y pantalones vaqueros. Por otro lado, la albaceteña se decantó por las hombreras y el corte 'wide leg' para darle más chispa al conjunto y favorecer su figura.

Este vaquero de tiro alto y diseño 'wide leg' que podemos encontrar en Zara es nuestro aliado para crear el efecto óptico de piernas infinitas, ya que baja desde la cadera hasta prácticamente los tobillos en una línea recta, consiguiendo que parezcamos mucho más altas.

Sin embargo, ahí no se quedan sus bondades, también este tiro crea mayor proporción entre la cadera y la cintura creando una figura de reloj de arena. Si queremos reforzar aún más la ilusión de piernas kilométricas, debemos apostar por partes de arriba tipo 'cropped' o metidas por dentro del pantalón, como hace Amelia Bono.

Vaqueros 'The Marine Straight' de Zara ZARA

Los que usa la 'influencer' son los The Marine Straight de Zara y aunque ella los lleva en el azul denim clásico, los podemos encontrar en otros colores como en arena, berenjena, morado, naranja, pistacho, blanco y u versión en cuero.

Los podemos encontrar tanto en la web de Zara como en cualquiera de sus tiendas físicas a un precio de 29,95 euros de la talla 32 hasta la 46 y ya se han convertido en uno de los básicos imprescindibles para esta temporada.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.