De la cabeza de león de Irina Shayk al vestido 'semidesnudo' de Bad Gyal: los looks más impresionantes de 2023

Tanto en España como a nivel internacional, ha habido muchos eventos marcados en el calendario de 2023 que han tenido influencia directa en el mundo de la moda. Son muchas las 'red carpets', los 'photocalls' o los desfiles que han dejado huella con looks de los más impactantes. Seleccionamos algunos de los que serán siempre recordados por distintos motivos.

Los looks de la polémica de Schiaparelli

En el mes de enero de 2023 se presentó la colección de Alta Costura de Schiaparelli en París, inspirada en el 'infierno' de Dante y en el que vimos a grandes del mundo de la moda, como Irina Shayk, Shalom Harlow o Naomi Campbell, luciendo estilismos que, sin duda, generaron polémica: decorados con cabezas de animales como leones, leopardos o lobos.

Los looks más destacados del desfile de Schiaparelli HC SS23 IMAXTREE

El estilismo de más de 30.000 cristales de Swarovski de Doja Cat

Más allá de los diseños que las modelos lucieron sobre la pasarela de París, las invitadas al desfile de Schiaparelli también quisieron sorprender con sus elecciones estilísticas. En este sentido, Doja Cat fue una de las más observadas que no tardó en viralizarse. Para la cita llevó un look muy bizarro en color rojo, hecho con más de 30.000 cristales y cinco horas de maquillaje. De esta manera, la rapera solo dejaba al descubierto sus ojos.

Doja Cat en el desfile de Schiaparelli de Alta Costura Primavera-Verano 2023 Getty Images

La 'resurreción' de Karl Lagerfeld en la Gala MET

En el mes de mayo tuvieron lugar los que se conocen como los 'Oscars de la moda'. Para 2023 la temática elegida fue el universo de Karl Lagerfeld, el icónico diseñador alemán fallecido el pasado 2019. Para la ocasión, los invitados repasaron algunos de los grandes hitos del modista, que recorrían desde sus piezas icónicas en Chanel durante los 90 hasta sus creaciones más actuales.

Algunos de los nombres que lograron convertirse en el centro de los 'flashes' fueron Jared Leto, que directamente se disfrazó en tamaño real de Choupette, la gata del modista, o Doja Cat, que también la interpretó con un look hiperrealista (y contestando a las entrevistas maullando). Sin embargo, también hubo quien apostó por la elegancia y sofisticación que tanto caracterizaba los trabajos de Lagerfeld, como Dua Lipa, que fue una de las mejor vestidas de la noche al lucir un vestido que llevó Claudia Schiffer en el desfile de Alta Costura de Chanel en 1992. Impresionante.

Claudia Schiffer y Dua Lipa Gala MET 2023 Getty Images/Canva

El vestido transparente de Bad Gyal que impactó a la reina Letizia

Con tan solo 26 años de edad, Bad Gyal es una de las artistas favoritas de la generación Z en nuestro país. La catalana ha sido reconocida en diferentes ocasiones a lo largo de este 2023: como en los Premios Rolling Stone en Español, Los40 Music Awards a Mejor Artista, los Premios TikTok 2023 y en los Premios La Vanguardia, donde se llevó el de Talento joven internacional. Fue precisamente en esta última cita en la que la cantante logró sorprender, por su estilismo, a la mismísima reina Letizia, que fue quien le entregó el galardón.

La catalana llevó un vestido 'semidesnudo', de Paco Rabanne, totalmente transparente confeccionado con piezas metalizadas con las que dejaba entrever su cuerpo.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, entregan el premio a Talento Joven Internacional a la artista Bad Gyal, durante la primera edición de los Premios La Vanguardia, creado por el Grupo Godo, este lunes, en Barcelona. EFE/ Quique García EFE

El mono rojo 'premamá' de Rihanna para la Super Bowl

Una de las citas más esperadas del año es la Super Bowl, que este 2023 se celebró en febrero. Como es tradición, en el descanso de este mítico partido tienen lugar distintas actuaciones de mucho nivel y este año fue Rihanna la elegida para amenizar la velada a todos los asistentes y espectadores.

Un mono rojo de estilo 'parachute' fue la elección de la de Barbados para su show, que tuvo una duración total de 13 minutos y con el que anunció su segundo embarazo. La cantante optó por un diseño de firma española, Loewe, que acompañó con un corsé de vinilo y un maxi-abrigo acolchado de lo más original. Sin duda, un look que simbolizaba poder, feminidad y energía en un proceso de cambio de su cuerpo como es la maternidad.

Tras siete años alejada de los escenarios, Rihanna ha regresado este domingo por la puerta grande con un espectacular concierto en la Super Bowl donde además de repasar sus grandes éxitos sorprendió a sus seguidores al revelar su segundo embarazo.

El look más impecable de la reina Letizia en la coronación de Carlos III

El 6 de mayo de 2023 tuvo lugar la coronación de Carlos III que supuso todo un despliegue de estilo por parte de todos los invitados. A esta cita histórica no faltaron los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

La reina optó por un estilismo de color rosa de Carolina Herrera, formado por una chaqueta de manga larga y cuello redondo con bordado y péplum, así como por una falda midi de lápiz. Lo completó con un sombrero de la artesana madrileña Isabel Terroso y causó sensación en todo el mundo, lo que hizo que doña Letizia se convirtiera en una de las invitadas mejor vestidas de la coronación de Carlos III. Es por ello que que acaparó titulares de medios de todo el mundo y, por supuesto, también de los británicos.

El rey Felipe VI y la reina Letizia llegando a la coronación de Carlos III Getty

El 'outfit' con mensaje oculto de Shakira en su videoclip con Bizarrap

Una de las rupturas más sorprendentes de 2022 fue la de Shakira y Piqué, que ha seguido arrastrándose hasta 2023 por los distintos lanzamientos musicales de la colombiana y las diferentes declaraciones del catalán. Sin embargo, el año comenzaba con un ambiente caldeado entre ellos porque la de Barranquilla lanzaba por sorpresa su "canción de la venganza" para el exfutbolista del FC Barcelona: la sesión Vol.53 de Bizarrap.

La canción dio mucho de qué hablar por su ritmo, por su videoclip, pero sobre todo por su letra. El look que llevó la colombiana tenía además un mensaje oculto que los expertos en moda no tardaron en analizar: protagonizado por una camisa de color verde intenso con estampado de cadenas doradas que, además, llevaba abierta. Fueron muchos los que no han dudado en asociar esto con su ruptura con Piqué, señalando que las cadenas simbolizaban atadura a su relación y que ya se habían roto.

Bizarrap y Shakira ARCHIVO

El look de la venganza de Rosalía

Otra de las parejas que han roto este 2023 y que nadie se esperaba es la de Rosalía y Rauw Alejandro. Fue el 25 de julio cuando la noticia salió a la luz, sin embargo la catalana estuvo totalmente desaparecida hasta septiembre, cuando retomó sus compromisos profesionales.

La artista acudió a la Fashion Week de Milán, acompañada de su amiga Kylie Jenner, luciendo su propio particular look de la venganza firmado por Prada, tras rumorearse que Rauw Alejandro le habría sido infiel: un estilismo formado por una camisa blanca, un chaleco corto de punto gris, una falda larga a tono, diadema y gafas de sol, mostrando elegancia ante cualquier situación.

Rosalía oosa en la Milan Fashion Week. Getty Images for Prada

El traje de futura reina de Leonor

El pasado 31 de octubre, la princesa Leonor cumplía su mayoría de edad y juraba la Constitución. El estilo de la heredera al trono ha ido evolucionando muchísimo durante sus últimos años de adolescente hasta ahora, que opta por diseños que recuerdan a otros que ha lucido su madre, la reina Letizia.

Para este acontecimiento histórico, la princesa llevó un traje de color blanco hecho a medida por la Sastrería Serna y que llevó con unos zapatos de tacón sensato muy elegantes.

La princesa Leonor jura la Constitución Getty

El vestidazo rojo de Cara Delevingne en los Oscars

La 95ª edición de los Oscars tuvo una alfombra que, en lugar de ser roja, fue color champagne. Por ella desfilaron las actrices más conocidas y, entre todas, Cara Delevingne fue una de las que más impactó con un vestido rojo de escote asimétrico con abertura en la pierna. Muy elegante, muy sexy y, sobre todo, con un aspecto muy recuperado en comparación con sus últimas apariciones.

Cara Delevingne de rojo radiante en el posado (y con aspecto recuperado) Getty Images

