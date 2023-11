Ester Expósito triunfa en México con su cambio de look radical y vestido a lo Jessica Rabbit

Desde su aparición en Élite, la fama de Ester Expósito no ha dejado de crecer, e incluso ha traspasado las fronteras de España, triunfando también en muchos otros países internacionales.

La actriz madrileña ha impactado este fin de semana en México, a raíz de su papel en Perdidos en la noche, por el que ha sido nombrada "actriz del año" por la revista GQ México. Para la ocasión, Expósito llevó un impresionante vestido rojo y estrenó nuevo cambio de look, dejando atrás el rubio y pasándose al color castaño.

Ester Expósito y el vestido de Jessica Rabbit

La actriz ha sorprendido en redes sociales al compartir este look que lució en la gala de premios de la revista de moda internacional y, cómo no, ha logrado incendiar Instagram (literalmente, ya que sale con un extintor).

En las imágenes que Ester ha compartido aparece posando con un vestido rojo de estilo encorsetado con un escote de lo más original de cuello halter confeccionado en raso.

Además, el diseño cuenta con un largo hasta los pies y una falda ajustada al cuerpo. Es un diseño firmado por Dolce & Gabbana que Expósito ha llevado con guantes largos con los que confirma, como ya hizo Victoria Federica, que será una de las tendencias que más veremos en la 'red carpet' el próximo 2024.

Este vestido de color rojo, junto con el detalle de los guantes y la melena suelta, recuerda muchísimo al look más icónico del personaje ficticio de Jessica Rabbit, uno de los más sexis del mundo de la animación, tal y como muchos usuarios han comentado en el post de Instagram: "Oh la lá, Jessica Rabbit", comparaba un seguidor. Además, en esta misma publicación, la actriz ha recibido mensajes alabando su 'outfit' y su cambio de look: "Ese color te queda más que perfecto", comentaba otro usuario.

Jessica Rabbit, en la película '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' ARCHIVO

Pero más allá de este impresionante vestido, la madrileña sorprendió con un cambio de look con el que deja atrás su clásico color rubio de pelo y se atreve con el castaño.

