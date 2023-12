Las botas 'slouchy' son las aliadas de tu armario: cinco modelos para enamorarte

Las botas 'slouchy' son un tipo de calzado muy versátil cuando llega el frío a España, ya que se pueden llevar con pantalones, con faldas y con vestidos. Le dan un toque desenfadado y casual a los estilismos más sofisticados. Para ir a la oficina o a una cena, estas botas triunfan entre las amantes de la moda, en el 'street style' de los eventos más fashion y en los catálogos de botas de tus marcas favoritas.

La palabra 'slouchy' en inglés significa 'deslizado' o 'desgarbado', y en el mundo de la moda, se refiere a las botas cuya caña se pliega o arruga. La parte alta es más suelta y holgada, lo que crea un aspecto arrugado en la zona superior. Las 'slouchy' pueden ser planas o con tacón, con la caña por debajo de la rodilla, o más tipo botín, pero todas tienen algo en común: están hechas de materiales que permiten que la parte superior de la bota se pliegue de manera natural.

Cinco modelos de botas slouchy que enamoran

Botas slouchy. ZARA.

Este tipo de bota a menudo se asocia con un estilo casual y bohemio, sin embargo, dependiendo de las tendencias los veremos en distintos modelos y tejidos. Por ejemplo, esta temporada se lleva mucho el metalizado, por lo que destacan este tipo de botas en colores plata y dorado.

1. Botas 'slouchy' doradas de Stradivarius

Tres de los cinco modelos destacados se pueden encontrar en la web de Stradivarius. Y es que la marca del grupo Inditex cuenta con una gran selección de este tipo de botas en su colección de calzado, con tejidos de strass, y hasta de tejido vaquero.

Botas 'slouchy' doradas. Stradivarius.

Botas doradas tacón XL stretch. Estas botas altas son la opción perfecta para las fiestas navideñas. Están hechas con 100% poliuretano y el forro 100% poliéster. La caña por debajo de la rodilla y con 8,7 cm. de tacón. (Precio: 49,99 € / Ref: 19892278-I2023).

2. Botas 'slouchy' de strass para brillar

Botas 'slouchy' de strass. Stradivarius.

Botas tacón strass. Estas botas de tacón fino y material de strass, quedan de lujo para un evento de noche. Si quieres ir de negro, pero no con un 'total look' monocolor, este es el modelo perfecto para romper. El tacón es de 7 cm. (Precio: 79,99 € / Ref: 19891278-I2023).

3. Botas 'slouchy' vaqueras: 'total look' denim

Botas 'slouchy' denim. Stradivarius.

Botas tacón altas slouchy denim. Stradivarius también cuenta con este modelo en tejido vaquero para las amantes del total look denim. Tiene la caña un poco más baja que los otros dos modelos. Con un tacón de 8,5 cm. y está hecha con plantilla técnica flexible de espuma (compuesta de poliuretano), para ofrecer un mayor confort. (Precio: 45,99 € / Ref: 19856270-I2023).

4. Botas 'slouchy' marrones: pura tendencia

Botas slouchy de color marrón. Pedro del Hierro.

Bota de tacón tipo slouchy de piel serraje. El marrón es tendencia este invierno, así que no podía faltar este color, de la mano de Pedro del Hierro. Cuenta con forro y plantilla de napa. Además, la altura del tacón es de 7 cm. y de caña, 30 cm. La suela es de caucho sintético y la piel de ante de vaca. Desde la web advierten: no lavar, no blanquear, no secar en secadora, no planchar y no lavar en seco. (Precio: 132,00 € / Ref: 2046673).

5. Botas 'slouchy' negras: un básico

Botas 'slouchy' negras. ZARA.

Bota tacón. En Zara tienen este modelo en negro. Para darle un punto de sofisticación, combínalo con un vestido o una falda con abertura lateral, enseñando sutilmente una pierna. Este modelo tiene acabado en punta y con una altura de tacón de 7 cm. (Precio: 59,95 € / Ref: 1020/210).

