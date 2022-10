El tejido vaquero también llega al calzado: así son las inesperadas botas Zara que ya tiene Amelia Bono

El tejido 'denim' ha llegado pisando fuerte esta temporada, también en la sección de calzado. Las 'celebrities' nos lo confirman: las botas altas más 'trendy' son de tela vaquera. Las han llevado Kylie Jenner, Rosalía y también Rihanna, tres divas que, sin duda, marcan tendencia con sus 'outfits'. Y ahora, también han llegado a Instagram España.

Amelia Bono ha compartido en su cuenta un 'reels' de su look de fin desemana, en el que combina un vestido midi con unas botas altas de Zara que no pueden ser más tendencia. La 'influencer' de 41 años se ha marcado un look de sobresaliente, gracias a estas botas y al vestido de punto de Scalpers, una prenda favorecedora y calentita perfecta para el frío invernal que nos ha asaltado de repente.

Las pasarelas de París ya se llenaron del tejido 'denim' con sus propuestas para las colecciones de primavera/verano 2023. Las 'influencers' se han adelantado y han incluido esta tela atemporal en las prendas más inusuales, creando looks muy originales que triunfan en sus secciones de comentarios.

Bota alta denim, de Zara

Ya las habíamos visto en otros looks de influencers y en las pasarelas, y Amelia lo ha terminado de confirmar. El 'denim' es tendencia este año y llega incluso a nuestras botas. Estas son las que ha elegido la empresaria, una opción perfecta si te quieres unir al 'trend': unas botas de Zara disponibles por 99,95 euros. (Ref. 1010/010)

Botas altas denim Zara

Acabadas en punta, con caña alta y ancha y un ligero tacón, son un calzado super favorecedor para cualquier tipo de pierna, especialmente para aquellas con gemelo ancho. La caña ancha contrasta con el ancho de la pierna y la estilizan, y el acabado en punta conseguirá alargar nuestra figura, creando una ilusión de piernas más largas y estilizadas.

