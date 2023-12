¿Qué es el novio 'himbo' y por qué le gusta a Taylor Swift?: hombres guapos y con faltas de ortografía entre otras virtudes

En alguna ocasión hemos hablado ya acerca de las bimbos, un anglicismo que data de los años 1920 y que describe a la mujer que pese a ser sumamente atractiva, carece de intelecto. El término, ciertamente machista, tiene un revés masculino que por descontado, tiene menos de sexismo que de mofa. Se trata de los "himbos", un concepto acuñado en 1988 por la crítica de cine Rita Kempley para definir a esa nueva oleada de actores hollywoodienses con "pectorales de medidas tan llamativas que rivalizan con el pecho de Dolly Parton" y "un cerebro bien pequeñito". ¡Auch!

“Los hombres lucharon contra el feminismo con "himboísmo" y se dirigieron a los gimnasios para fortalecer sus esternocleidomastoideos. Esto coincidió no sólo con la moda del fitness, sino también con el ascenso de los débiles", escribió la experta en el séptimo arte y para qué negarlo, en un "shade" que enorgullecería a RuPaul.

No es ni mucho menos nueva la tendencia de quienes se enamoran de personas cuya materia gris no es su fuerte, pero este ha sido indudablemente el año de los "himbos", principalmente, por la mediática relación de Taylor Swift y Travis Kelce. Diversos "tuits" del pasado del deportista han salido a la luz. Repletos de faltas de ortografía y con reflexiones que tienen la profundidad de un charco (por favor, que nadie se ofenda, que estamos terminando el año y hay que darle un poquito de humor a lo que nos queda, ¿ok?), las redes sociales se han llenado de comentarios en los que se aplaude a la cantante por haberse enamorado de un “bobalicón”.

Anatomía del "himbo"

Sorry, sapiosexualidad (los sapiosexuales son aquellos que se excitan con la inteligencia de otras personas, incluso por encima de los atributos sexuales, aclaramos): ahora se lleva precisamente lo contrario. Las parejas de intelecto desigual han sido siempre ensalzadas por los medios cuando la mujer era (supuestamente, porque en la inmensa mayoría de los casos, nos hallamos ante mujeres que fingen ser bimbos haciendo en realidad de esta mentirijilla un acto feminista de rebeldía radical) la menos inteligente de la pareja. Por eso ahora a muchas personas les molesta que se hable de "himbos".

Ya sabemos que cualquier broma sobre los hombres es profundamente dolorosa y condena a quien la hace a recibir todo tipo de comentarios negativos y amenazas (yo ya estoy preparada para recibir una oleada de odio por escribir este artículo), y la definición de "himbo" que ha dado Lucy Ford en "GQ" molestara especialmente a muchos no sólo por sus palabras, sino porque es una mujer la que osa hablar de un hombre sin rendirle pleitesía.

"Es dulce, tonto, atractivo e inofensivo. Tiene toda la fuerza del galán de la gran pantalla, pero nada de machismo. Tiene una energía ilimitada del Golden Retriever y le encanta mostrar el amor que siente por aquella a quien quiere. Es la contracultura del deportista tradicional de Hollywood que ha evolucionado desde un rompecorazones de comedia adolescente hasta un superhéroe que salva el mundo y que a menudo da un giro a la lente de la cosificación". Aplauso lento.

Pasamos de los hombres lánguidos en clave Timothée Chalamat y Pete Davidson a fornidos hombretones que no dudan en expresar sin filtros ni vergüenza que quieren salir con alguien. Eso hizo el novio de Swift, que no dudó en decir en múltiples entrevistas que tenía un "crush" con ella y a quien le daba igual si la cantante le rechazaba: su objetivo era enamorar a la cantante, y el posible escarnio público le daba completamente igual. Por supuesto, internet cayó rendido ante semejante despliegue de vulnerabilidad y ante una bajada de guardia tan valiente.

'Kenergy' es una nueva energía masculina que habla del auto descubrimiento y de la búsqueda de uno mismo fuera de los roles de género.

La app de citas Bumble ya habló de 'kenergy', una nueva energía masculina que habla del auto descubrimiento y de la búsqueda de uno mismo fuera de los roles de género. La aplicación ha publicado un estudio que muestra cómo más de la mitad de los hombres de 18 a 34 años desafían activamente los estereotipos de género que sugieren que ellos no deben mostrar emociones por miedo a parecer débiles.

El 38% habla ahora más abiertamente de sus emociones con sus amigos varones, y el 49% de los hombres está de acuerdo en que romper los roles de género en las citas y las relaciones también es beneficioso para ellos.

Kenergy, la energía del año Cortesía

Sí: la figura de ese Ken bronceado, musculado y ciertamente bobalicón ha invadido el espectro amoroso, y la cultura pop no para de lanzarnos ejemplo de actores cuyas declaraciones pueden enmarcarse dentro de esta tendencia, como es el caso de Jacob Elordi, protagonista de "Priscilla", la nueva película de Sofia Coppola. El actor no ha dudado en decir durante una entrevista que forma parte de la gira promocional que que lo único que sabía hasta la fecha de Elvis lo conocía por la película "Lilo & Stitch".

Los hombres del momento no presumen de amar el cine de autor ni se definen a sí mismos como "devora libros", sino que disfrutan de una existencia contemplativa

Bye, Rohmer y Tarkovsky: los hombres del momento no presumen de amar el cine de autor ni se definen a sí mismos como "devora libros", sino que disfrutan de una existencia contemplativa en la que ver a las ardillas comer pan (os juramos que este hobby no lo mencionamos por casualidad, sino que lo hemos sacado de un tuit de Travis Kelce en el que habla de esta "apasionante" temática sin ápice de ironía) y de la tranquilidad de la música ligera. En tiempos convulsos, ¿acaso no resulta relajante dejar un poco de lado la pedantería y el calado intelectual extremo?

Lo que quizás tengamos que preguntarnos es si el cariño hacia estos hombres que fingen que los problemas de la masculinidad son ya cosa del ayer no hace que se imponga la idea de que el único hombre arquetípico que nos va a tratar bien es el que no es el más brillante... Eso y el detalle de que si hubiera sido una actriz la que hubiera hablado de "Lilo&Stich" para mencionar a Elvis, habría sido tildada de idiota y fuente de memes.

