Jacob Elordi y Barry Keoghan, sin censura en la película más depravada para los Oscar 2024: "Te excita, te asusta o te enfurece"

En los últimos años, Jacob Elordi se ha convertido en una de las estrellas más solicitadas de Hollywood. Desde que el australiano se diera a conocer en Mi primer beso, el exitoso romance juvenil de Netflix, no ha parado de trabajar y sumar títulos tan celebrados como la serie Euphoria o la reciente Priscilla a su currículum.

Además, la película de Sofia Coppola no es la única producción del actor que suena para los Premios Oscar 2024. Entre sus últimos proyectos, está también Saltburn, lo nuevo de la actriz, directora y guionista Emerald Fennell tras su aclamado debut detrás las cámaras con Una joven prometedora.

Esta vez, Fennell nos traslada a la Inglaterra más elitista y depravada. El estudiante de la Universidad de Oxford Oliver Quick (Barry Keoghan) se ve arrastrado al mundo aristocrático y lujurioso de su compañero de clase Felix Catton (Elordi) después de que este le invite a pasar el verano en Saltburn, la finca de su excéntrica familia.

Por lo pronto, tanto su directora como los dos actores protagonistas están caldeando el ambiente con una promoción en la que insisten en lo atrevida que es la producción. En declaraciones a Variety, Fennell ha asegurado que es una apuesta que "se te mete debajo de la piel".

"Queremos hacer una cosa que haga que la gente sienta algo", ha asegurado: "Quiero hacer cosas que vas, te sientas en una sala oscura llena de extraños y no sabes qué vas a sentir". La cineasta ha asegurado que, entre quienes ya han podido ver la película, hay diversidad de reacciones: "Alguna gente grita, otra se queja. Algunos se excitan, otros se asustan y algunos se enfurecen. A algunos les da igual. Lo que quieres es que la gente salga a la calle, quiera tomarse algo y hablar sobre ella".

Jacob Elordi y Barry Keoghan sobre el sexo en 'Saltburn'

Barry Keoghan en 'Saltburn' Cinemanía

Tal y como recoge la publicación norteamericana, la película contiene una escena extremadamente explícita en la que el personaje de Keoghan ve como el de Elordi se masturba en la bañera. El primero lame el semen de su acompañante en el desagüe.

"Pensé: 'Gracias a dios que es mío", ha respondido Elordi al ser preguntado sobre la secuencia: "Estaba muy orgulloso. Estaba muy orgulloso de tener a Barry Keoghan engulléndolo de esa forma". Keoghan no ha tardado en contestar a lo dicho por el australiano: "No responde a mis mensajes ni me llama. Es muy raro. Finge que le gusto. Es raro, tío".

Durante la alfombra roja de la premiere de la película en Los Ángeles, los actores han mostrado su buena química y han evidenciado lo bien que se llevan. Sin duda, están poniendo todo su empeño en que sus fans vayan a ver la producción.

Pero más allá de sus escenas tórridas con Elordi, Keoghan también tiene una en solitario en la que practica sexo con la tierra de un cementerio. "La tumba nació de una colaboración con Emerald y conmigo", ha explicado el actor: "Un día dije: '¿Puedo probar una cosa?'. Quería ver cuál era el siguiente nivel de obsesión. Así que pedí un set cerrado. Quería ver a dónde iba. Podría haber salido muy mal, pero creo que empujó la historia".

Su directora no podría estar más de acuerdo. "Si se deja llevar por el duelo, el horror, el amor y la tristeza, la gente hace cosas locas. De eso trata esta película", ha asegurado Fennell. Veremos si este thriller que pronto podremos ver en Prime Video conquista la temporada de premios, aunque ya promete ser el contendiente más atrevido y sexual.

