Jacob Elordi no quiso ni presentarse al cásting de 'Superman Legacy': "No, gracias"

En las últimas quinielas de candidatos para interpretar a James Bond luego de la despedida de Daniel Craig, el nombre de Jacob Elordi ya se ha convertido en una presencia fija. Este apuesto actor despuntó a través de un atormentado personaje en Euphoria, y desde entonces ha ido vertebrando una carrera de lo más estimulante. A lo largo de noviembre estrenará Saltburn, lo nuevo de Emerald Fennell (Una joven prometedora) que en España veremos a través de Amazon, y ya ha recibido encendidos elogios por su presencia en Priscilla.

Esta película de Sofia Coppola, aún sin fecha en nuestro país, vio la luz en el pasado Festival de Venecia centrándose en la perspectiva de Priscilla Presley (Cailee Spaeny) como pareja en la sombra de Elvis Presley. Elvis tiene, por su parte, el rostro de Elordi, en una interpretación que ya huele a Oscar como ocurrió en su día con Austin Butler en Elvis. Hay motivos de sobra, por tanto, para que Elordi esté en el candelero. Y GQ lo ha considerado Hombre del Año, dedicándole la entrevista de portada de su último número. En ella Elordi muestra tener las cosas muy claras con respecto a qué puede ofrecerle Hollywood.

Así que, en sintonía a testimonios de compañeros de generación como Paul Mescal o Jeremy Allen White, prefiere mantenerse alejado de las grandes franquicias. Particularmente, de los superhéroes. “Me pidieron que hiciera una audición para Superman. Inmediatamente dije ‘no, gracias’. Es demasiado. Demasiado siniestro para mí”. Elordi se refiere a Superman: Legacy, la nueva historia del Hombre de Acero que escribe y dirige James Gunn. Gunn confirmó hace poco que su fecha de estreno sigue fija para el 11 de julio de 2025, y ya tiene escogido a su Superman: será David Corenswet, porque Elordi no quiso ni postularse.

A la pregunta de si está interesado en encarnar algún día a un superhéroe, Elordi dice: “No particularmente, la verdad”. “Siempre me han dicho que diga una respuesta redonda o mi agente se enfadará conmigo. ‘¡Puede pasar cualquier cosa!’. Y obviamente todo puede pasar, pero en esta etapa de mi vida no me veo teniendo ningún interés en eso. Me gusta hacer lo que yo vería, y me agota ver esas películas. Luego se supone que tengo que terminar con ‘¡nunca digas nunca!’”.

Elordi es consciente de la estrategia que suelen seguir intérpretes ambiciosos como él para que su carrera prospere: “una para ellos, otra para mí”. Esto alude a la conveniencia de hacer una película abiertamente comercial, solo para mantener el dinero fluyendo, y luego combinarlo con otro proyecto que de verdad le estimule. Elordi entiende la lógica, pero cree que entraña un peligro al acordarse de otra producción que le dio fama: la trilogía Mi primer beso.

“Eso puede ser una trampa, puede convertirse en 15 para ellos y ninguna para ti. No tienes ideas originales y te mueres por dentro. Es un baile delicado. Yo ya he hecho mi ‘una para ellos’”. Teniéndolo tan claro, la posibilidad de que acabe siendo Bond empieza a desvanecerse.

