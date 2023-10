Jacob Elordi confiesa que lo único que sabía de Elvis Presley era por ‘Lilo & Stich’

Sofia Coppola llevará a las salas de cine la historia de Priscilla, la exmujer de Elvis Presley. Contará en su reparto con Cailee Spaeny en el papel de la cónyuge de la estrella del rock, mientras que Jacob Elordi será quien de vida al cantante estadounidense. Una cinta que pretende contar la historia del matrimonio bajo la perspectiva de la joven, desde que se conocieron hasta su separación definitiva.

En 2022, Baz Luhrmann estrenó Elvis, un largometraje que tuvo a Austin Butler con una gran interpretación digna de una nominación al Oscar. Ahora, es Jacob Elordi quien asume la responsabilidad de dar vida al rey del rock, aunque él mismo reconoció que no es una figura muy familiar para él. De hecho, el actor conocido por interpretar a Nate en Euphoria confesó en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon cuál era su referencia sobre el cantante. Al parecer, lo único que sabía sobre Elvis era gracias a una película animada bastante conocida: Lilo & Stitch.

"Lo máximo que sabía de Elvis estaba en Lilo & Stitch, que ya es mucho", afirmó el intérprete bromeando. Se refería a la escena de la película de 2002 en la que Lilo disfraza a Stitch de Elvis, con traje blanco, tupé y ukelele incluidos. El peculiar alienígena mostraba a lo largo de la película una sintonía muy especial con la música del artista.

Jacob Elordi como Elvis Presley

Stitch no tenía ningún problema en disfrutar de canciones como Suspicious Minds o Devil in Disguise, y se lo pasaba bien encarnando al rey del rock. Esto no ha sido igual para Jacob Elordi, que no estaba muy seguro cuando se postulaba para conseguir el papel. "Sofia (Coppola) me envió unas frases que había dicho Elvis y yo pensé: 'No hay forma de que esto salga bien'. Miré un vídeo suyo de su regreso del Ejército cuando estaba destinado en Alemania y leí todo durante 15 minutos para luego grabar dos tomas sin pensar que conseguiría algo".

A la directora le convenció lo que vio y eligió a Elordi para interpretar a Elvis. Por su parte, el actor superó sus inseguridades del comienzo y calificó toda la experiencia como "pura felicidad". Su truco para superar lo poco que conocía sobre el matrimonio Presley fue pensar en películas como Blue Valentine, la película de 2012 dirigida por Derek Cianfrance: "Un drama entre una relación heterosexual, sin Elvis ni Priscilla, para Sofia Coppola. Esa era la meta".

A falta de que la película llegue a las salas de cine, parece que Priscilla está generando buenas críticas. Además, tuvo una ovación de casi ocho minutos en su estreno en el Festival de Venecia. Queda por ver si la interpretación de Jacob Elordi convence al público, pero su entrevista con Jimmy Fallon demuestra que, al menos, disfrutó durante el rodaje. Especialmente cuando tuvo que ponerse los típicos trajes que Elvis Presley llevó en tantas ocasiones durante sus actuaciones. Es difícil no pasarlo bien encarnando al rey del rock, aunque tu única referencia sobre él sea gracias a un simpático alienígena.

