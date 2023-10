Así ayudó Kirsten Dunst a Sofia Coppola a encontrar una actriz protagonista para 'Priscilla'

Los Presley están encontrando en la posteridad la carrera cinematográfica que nunca tuvieron. Elvis, que luchó por ser el nuevo James Dean y tuvo que retirarse con un desigual reparto entre películas notables y títulos entre lo empalagoso y lo desalentador, estrenó el año pasado el gran largometraje que persiguió en vida. Gracias a Baz Luhrmann y a un camaleónico Austin Butler que, meses después, sigue arrastrando la apabullante voz de tenor del cantante, Elvis fue un éxito de público que resucitó (¿murió alguna vez?) la Elvismanía: sólo en España, recaudó más de 4 millones de euros.

Pero esa era la historia de Elvis. Ahora, vamos a escuchar, y a ver, la de Priscilla, la hermosa muchacha (de catorce años) a la que la estrella del rock conoció durante su servicio militar en Alemania. Con Elvis, Priscilla estuvo casada sólo seis años. Sin embargo, y pese a que más tarde contrajo matrimonio por segunda vez, la neoyorquina no ha renunciado al apellido de Presley.

Jacob Elordi y Cailee Spaeny interpretan al matrimonio Presley. Cinemanía

La media docena de años que pasó junto al trágico divo de Graceland transcurrieron entre infidelidades de un lado y otro (eso sí, el cómputo lo ganaba Elvis por goleada), una inmensa soledad (Priscilla no tenía permitido invitar a sus amigos a su casa) y, finalmente, un divorcio que ambos sellaron de mutuo acuerdo, antes de abandonar el tribunal asidos de la mano como dos enamorados.

Una década después de su divorcio, Priscilla se incorporó a la veterana serie Dallas para interpretar a la prometida de Bobby Ewing. En 1988, se estrenan dos películas relacionadas con la actriz: la primera, Agárralo como puedas, la irresistible comedia de David Zucker y Leslie Nielsen, en la que participa Priscilla, al igual que en las dos entregas siguientes. La otra película vinculada a la neoyorquina tuvo un estreno más discreto, al saltarse las salas de cines y nacer directamente en televisión.

Priscilla Presley en 'Agárralo como puedas' Cinemanía

Su título era Elvis y yo, siendo ese “yo” Priscilla. Este telefilme recreaba los años de matrimonio entre el cantante y la futura actriz, tomando como punto de partida las memorias de Priscilla. 35 años después, este libro ha vuelto a servir como apoyo para una película, dirigida por Sofia Coppola y protagonizada por una actriz casi desconocida, Cailee Spaeny.

¿Cómo ha llegado Cailee a ser Priscilla?

Pues, en gran parte, gracias a Kirsten Dunst. La intérprete nominada al Óscar ha sido, durante años, la musa de Sofia Coppola, pero no una celosa. Curiosamente, la primera vez que Sofia y Kirsten coincidieron en una películ fue por pura casualidad: se trataba de Historias de Nueva York, un tríptico sobre la ciudad pintado por Francis Ford Coppola, que coescribió su historia junto a su hija, Martin Scorsese y Woody Allen, que decidió contar con Dunst. Ambas tenían, respectivamente, 18 y 7 años por entonces.

'Priscilla' Cinemanía

Sin embargo, en cuanto Sofia Coppola debutó como directora, comenzó a recurrir de manera habitual a Kirsten Dunst, que ha protagonizado cuatro de sus películas. A la actriz, Coppola la define como “una hermana, así que cuando ella habla, yo escucho”. De esta forma justificó, en una entrevista para W, que se tomase en serio la recomendación de Dunst para el papel de Priscilla.

La actriz le sugirió el nombre de Cailee Spaeney y, apenas unos días más tarde, la directora y la joven intérprete estaban reunidas en una cafetería de Nueva York. “Sofia sacó su iPad y me enseñó varias fotografías de Priscilla”, cuenta Spaeney en la misma entrevista. “Me dijo ‘Creo que podrías hacerlo’ y me sentí como si Kirsten me hubiese pasado la antorcha”. Sofia Coppola tenía nueva musa.

