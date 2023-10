El deporte inusual con el que Jacob Elordi iba a ganar dinero para 'Priscilla'

La película Priscilla, que retrata la historia de la exmujer de Elvis Presley, está cerca de llegar a las salas de cine. En Estados Unidos lo hará el próximo 3 de noviembre, aunque en España tendremos que esperar un poco más, ya que todavía no hay fecha definitiva. Lo único que sabemos es que la película ya está completa, aunque costara más o menos llegar a rodarla en las mejores condiciones.

La propia Sofia Coppola, directora del largometraje, reconoció al Wall Street Journal que pensó en algunas medidas para recaudar más fondos y destinarlos a la grabación y producción. Una de ellas fue bastante peculiar, e implicaba a Jacob Elordi (Euphoria), que interpreta a Elvis Presley, y un deporte recientemente popular al otro lado del Atlántico.

Hablamos del pickleball, una disciplina deportiva que nació al combinar algunos elementos del tenis, bádminton, pádel y ping-pong. Algo así como una amalgama de deportes de raqueta en las que los participantes utilizan palas de madera u otros materiales y bolas de plástico huecas y con agujeros, mientras juegan sobre una pista con dimensiones del bádminton pero con redes y puntuaciones más propias del tenis.

"Él puede jugar al pickleball. Nuestro presupuesto siempre era bajo y reducido, y pensé que podíamos organizar un partido con Jacob para ganar dinero y destinarlo a un día más de rodaje", afirmó la directora. Ya avisó a Vogue en 2022 que Priscilla sería una producción con pocos recursos, que se estiman en cerca de 20 millones de dólares (vía IndieWire).

Jacob Elordi, deportista y tierno a partes iguales

Al final, no fue necesario organizar el partido benéfico. "Él estaba dispuesto, aunque no es un entusiasta de este deporte. Creo que lo asocia con las madres de Malibú", añadió Coppola. Puede que no le falte razón y que el pickleball se le quede corto a Jacob Elordi, al que hemos visto en alguna ocasión dejarse la piel en entornos más exigentes como el gimnasio.

Pese a esta anécdota, la cineasta tuvo que reconocer que no eligió al actor como protagonista por su papel en Euphoria ni tampoco por sus habilidades deportivas. De hecho, ha visto solo un episodio de la serie de HBO y considera que su personaje no tiene nada que ver con su personalidad en la vida real.

"Es muy dulce y humilde. Pensé que nadie se parecería a Elvis, pero Jacob tiene el mismo tipo de magnetismo. Es muy carismático y las chicas se vuelven locas con él, así que supe que podría interpretar a este icono romántico", añadió Coppola.

