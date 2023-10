Los apuros de 'Star Trek: La nueva generación' por la calva de Patrick Stewart

Hay actores que llegan a la fama por ser camaleónicos, y otros que se ganan al público por tener un sello inconfundible. Patrick Stewart está en el segundo grupo, y su rasgo estelar es esa calva que ilumina al cosmos desde 1987, cuando el actor inglés se incorporó a Star Trek: La nueva generación.

Pero, aunque hoy en día sea imposible imaginar al personaje de Jean-Luc Picard sin ese cráneo reluciente, Stewart pasó graves apuros debido a eso mismo. O, más concretamente, debido a que los ejecutivos de Paramount no se aclaraban sobre si el sucesor del capitán Kirk debía lucir o no una mata de pelo. Así lo cuenta el actor en Making It So, su recién publicado libro de memorias.

Según Stewart (vía Variety) la cosa empezó durante su viaje a Los Ángeles para asistir a las audiciones de la serie. "Justo cuando estaba subiendo al avión en Heathrow, mi agente de Londres llamó a Sheila [Falconer, entonces esposa de Stewart] y le dijo que los de Paramount habían preguntado si tenía una peluca. Y, en caso de que fuera así, si podría llevarla a la audición".

La petición llegaba en el peor momento, pero Stewart lo tenía todo previsto: "Sheila sacó con diligencia mi 'peluca de las audiciones' de su lugar en mi armario, la puso en una caja y un representante de British Airways la recogió para embarcarla en un vuelo posterior a Los Ángeles".

"No sé si el postizo viajó en primera clase", prosigue Stewart. "Pero llegó aquel domingo, y yo fui al aeropuerto a recogerla. Cuando me subí al coche para ir a los estudios de Paramount el lunes por la mañana, estaba en mi maleta".

Como cabe esperar (¡estamos hablando de Patrick Stewart, demonios!) la audición del actor para el rol de Picard fue estupendamente. Lo suficiente como para que los ejecutivos en cuestión visitaran a Stewart en su camerino, donde le sorprendieron despelucado y con la calva al aire.

"Mierda, aquí llegan las malas noticias", pensó entonces Patrick Stewart. "Pero todo lo que hicieron ellos fue darme las gracias una vez más, desearme un buen día y largarse". La razón de aquella visita, según supo más tarde, fue que los ejecutivos querían verle sin su postizo para saber qué pinta tenía. Aquella estampa les impresionó lo bastante como para decidir que Jean-Luc Picard sería tan calvo como su intérprete.

A Ian McKellen no le gustaba el Enterprise

Finalmente, Jean-Luc Picard y su personaje se convirtieron en uno de los iconos más queridos del universo trekkie: Stewart interpretó al personaje en las siete temporadas de Star Trek: La nueva generación, en varias películas y, más recientemente, en el spin-off Picard.

Sin embargo, aún tuvo que vencer una última resistencia antes de hacerse con el personaje: la de Ian McKellen, su mejor amigo. "Cuando le dije que iba a firmar el contrato [para Star Trek], él casi me hace un placaje para impedirlo", recuerda. "¡No!', dijo. 'No, no debes hacerlo. Te lo prohíbo. Tienes mucho trabajo importante que hacer en el teatro, y no puedes tirarlo a la basura para salir en TV. ¡No puedes!".

Pese al '¡jamás podrás pasar!' de su colega (quien, recordemos, acabó interpretando a Gandalf y Magneto en El señor de los anillos y X-Men), Stewart se mantuvo inflexible: "Hay pocas personas de cuyo consejo me fíe más que Ian, sobre todo en lo que se refiere a actuar. Pero aquella vez tuve que decirle que el teatro volvería a mi vida siempre que yo estuviese preparado, pero que la oferta para ser el protagonista en una serie estadounidense era algo que podía no repetirse".

