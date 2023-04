No parece haber forma de dar continuidad a Star Trek: Más allá, y devolver a la tripulación del Enterprise a la gran pantalla. La película, que teóricamente produciría J.J. Abrams con Bad Robot, está teniendo muy mala suerte, contrastando con el excelente estado de salud que vive la división televisiva de la franquicia. Desde que Star Trek: Discovery se estrenara en 2017, ha empezado una nueva edad de oro.

En el marco de CBS All Access, posteriormente Paramount+, la saga se ha expandido con fortuna, sin necesidad de preocuparse por la gran pantalla (de una forma similar, salvando las distancias, a lo que The Mandalorian ha implicado para las prioridades de Star Wars). Picard, con Patrick Stewart, ha funcionado admirablemente, mientras que otros formatos como Lower Decks o Strange New Worlds han ido siendo renovados al ritmo que la susodicha película de Star Trek perdía directores.

El último proyecto del que habíamos tenido noticia era Starfleet Academy, próxima serie centrada en el público adolescente. A la que ahora hay que añadir… sí, una película. Pero no una para cines, sino para la propia Paramount+ y conectada a la serie que lo empezó todo, Discovery. Se trata de Star Trek: Section 31, un próximo telefilm del que se hace eco Hollywood Reporter en tanto a su ilustre protagonista.

Esta no es otra que Michelle Yeoh, retomando el papel de Philippa Georgiou tras Discovery. Originalmente Georgiou estuvo al mando de la USS Shenzhou, ascendiendo luego a emperatriz. Section 31 identifica la división secreta de la Flota Estelar a la que Georgiou entrará a trabajar para el film: una enigmática facción que busca proteger la federación de planetas pero ha de lidiar con diversos pecados de su pasado.

La misteriosa Sección 31

La idea de hacer Section 31 no es nueva. Yeoh, de hecho, ha sido la primera en querer impulsar el film desde por lo menos finales de la década pasada. Es inevitable pensar, ahora, que las fuerzas que ha recobrado el proyecto proceden de la reciente victoria de Yeoh en los Oscar, cuando ganó el premio a Mejor actriz por Todo a la vez en todas partes. La intérprete, en cualquier caso, está muy emocionada por retomar su personaje de Discovery.

“Estoy encantada de volver a mi familia de Star Trek y al papel que he amado durante tanto tiempo”, declara. “La Sección 31 ha estado cerca de mi corazón desde que empecé a interpretar a Philippa al inicio de esta nueva era dorada de Star Trek. Ver que por fin llega su momento es un sueño hecho realidad en un año que me ha demostrado que nunca hay que renunciar a los sueños. Estamos impacientes por compartir lo que os espera, y hasta entonces: ¡larga y próspera vida! (a menos que la emperatriz Georgiou decrete lo contrario)!”-

Alex Kurtzman, uno de los artífices de esta exultante etapa de Star Trek, comparte su euforia. “No podríamos estar más emocionados de que nuestra legendaria amiga vuelva a casa mientras expandimos la historia hacia nuevos e inexplorados rincones del Trekverso. Larga vida a la emperatriz Georgiou; ¡larga vida a Michelle Yeoh!”. Section 31 estará escrita por Craig Sweeney y dirigida por Olatunde Osunsanmi, luego de que ambos ya trabajaran en Discovery. No hay fecha de estreno tanteada.

