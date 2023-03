En televisión, la franquicia Star Trek vive un momento envidiable. La serie Discovery, que recientemente ha anunciado su plan de concluir en la quinta temporada, ha dado paso a varias ficciones relacionadas en el marco de Paramount+, encandilando a los fans con Picard o, en el ámbito animado, Lower Decks. Pero fuera del streaming es otro cantar. A Star Trek le está costando enormemente desarrollar una película.

Chris Pine interpretó al Capitán Kirk en las tres últimas entregas de Star Trek, esa que conformaron un reboot de la saga original orquestado por J.J. Abrams. Star Trek: Más allá ha sido la última en la que ha intervenido de momento, siendo un film considerado decepcionante en taquilla al ganar 350 millones de dólares en 2016. Vía Esquire, Pine cuestiona que Star Trek sea una marca a la que tratar así. “No estoy seguro de que Star Trek se creara para determinado nivel de negocio”.

“Siempre me he preguntado por qué no satisfacemos a los fans haciendo la película por un buen precio y siguiendo nuestro propio camino en lugar de competir con Marvel”. Pine habla del futuro coartado de Star Trek en el cine al hilo de una Star Trek 4 que fue anunciada hace un año y aún dista de concretarse. “No sé nada”, admite Pine, que este 31 de marzo estrena la esperada Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones.

Pine explica que, en lo que respecta a Star Trek, siempre ha cundido la desinformación entre el equipo de intérpretes y el resto de artífices de cada film. “En el mundo de Star Trek los intérpretes solemos ser los últimos en enterarnos de las cosas; hay diseñadores de vestuario que han leído guiones antes que yo”, recuerda. Sin ir más lejos, figuras como Zoe Saldaña o Zachary Quinto no se enteraron de que había planes de una Star Trek 4 hasta que Abrams no se lo dijo a los medios.

“Es frustrante”. Star Trek 4 cobró forma luego de que Quentin Tarantino y Noah Hawley tantearan dirigir una entrega; luego Paramount decidió que la siguiente producción fuera una secuela de la trilogía de Abrams y fichó a Matt Shakman. Este venía de triunfar con Bruja Escarlata y Visión, pero no duró mucho en el puesto: poco después abandonó el film para volver a Marvel, y dirigir en su seno Los 4 Fantásticos.

Mientras que este film apunta a ser clave en la Fase 6 del MCU y prevé estrenarse el 14 de febrero de 2025, Star Trek 4 está en el limbo. Pine dice que la película “parece maldita”, y habla de su impotencia por cómo se están llevando las cosas. “No se fomenta el compañerismo y siempre ha sido así. Adoro a mi personaje, adoro a mi equipo y a la saga… pero no puedo cambiar el sistema, no tengo hacerlo, no tengo energía para eso”.

