Chris Pine aclara los rumores sobre su encontronazo con Harry Styles en Venecia

Conocido como el Spitgate, el pasado festival de Venecia causó una explosión de memes en internet después de que presuntamente Harry Styles escupiera a Chris Pine en la presentación de la película No te preocupes querida. A partir de entonces, los rumores apuntaron a la mala relación entre los miembros del filme dirigido por Olivia Wilde, que afectaron también a Florence Pugh y a la propia cineasta. Sin embargo, todos los involucrados intentaron negar que esto hubiera sucedido. Pero ya era tarde, la gente se había quedado con la historia que realmente quería oír.

"Harry no me escupió. Él es un tipo muy amable", ha querido zanjar Chris Pine en una entrevista reciente para Esquire. "Estaba durmiendo en el avión, mientras volaba de regreso de Venecia, cuando mi publicista me despertó y me dijo: "Tenemos que redactar un mensaje sobre lo que pasó en Venecia. Y yo estaba como, '¿Acerca de qué?'. 'Acerca de que Harry te escupió'. Algo que no tenía ni idea que había sucedido".

Pine vio entonces el vídeo, donde efectivamente parecía que eso ocurría, y sintió que era algo fuera de lugar, por lo que ahora explica realmente qué pasó en ese preciso instante.

"Él se inclinó hacia a mí y me dijo: "Son solo palabras, ¿no?'. Nosotros teníamos una pequeña broma y todos estamos con el jet-lag intentando responder a todas las preguntas. Algunas veces estás haciendo las cosas de prensa, pero nuestro cerebro se confunde y empiezas a decir tonterías. Así que teníamos esa broma: 'Son solo palabras, hombre", explica sobre el momento previo a la proyección de la película, sacado de contexto por numerosas personas.

Sin embargo, el actor estadounidense, que presenta estos días Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, confiesa que las bromas de los internautas sobre su paso por el certamen y el aparente mal rollo le divirtieron. "Todos los memes de Venecia hechos con mi cara me hicieron reír. A veces la pregunta no es tan interesante y simplemente te distraes y estás mirando al techo porque es realmente bonito".

Si bien, Pine también reconoce que fue algo totalmente descontextualizado. "Venecia arrastró una narrativa que la gente quería crear, agravada por la metástasis que puede ocurrir en la Twitteresfera. Fue ridículo", señala el actor.

Pine ahonda así en una cuestión que ya había respondido en el pasado Olivia Wilde en programas como The Late Show with Stephen Colbert, donde explicó que "el Spitgate es el ejemplo perfecto de cómo la gente busca el drama en cualquier lugar. De hecho, Harry no escupió a Chris", señalaba la directora del filme y exnovia del cantante y actor británico.

