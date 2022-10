Los creadores de 'Los anillos del poder' intentaron hacer una cuarta 'Star Trek' inspirada en '2001' e Indiana Jones

Antes de ser elegidos por Amazon para desarrollar la serie más cara de la historia, Patrick McKay y J.D. Payne se vieron envueltos en otra franquicia de altos vuelos. Hoy su nombre es conocido por firmar El señor de los anillos: Los anillos de poder, cuya primera temporada alcanzaba hace un par de días su final en streaming, pero hace más de un lustro ambos se habían hecho cargo del guion de Star Trek: Más allá. Se trataba de la tercera entrega del reboot auspiciado por J.J. Abrams, y a diferencia de las dos anteriores su recepción dejó que desear. Es por ello que fue tan difícil, a continuación, desarrollar una cuarta parte.

Paramount quería que las aventuras de Chris Pine y Zachary Quinto como el capitán Kirk y Spock continuaran, y mientras Star Trek conocía una nueva edad de oro gracias a las series de televisión (todas dentro del catálogo de Paramount+) fueron desfilando los nombres. Ahí estuvo Quentin Tarantino, dándole vueltas durante años a su propia película de Star Trek. También Noah Hawley, cuyas ideas fueron finalmente desestimadas. Y McKay y Payne, que siguieron trabajando en la franquicia luego de Más allá. Entrevistados en Esquire por el reciente final de Los anillos de poder, ambos guionistas han recordado cómo fue su experiencia entonces. En resumidas cuentas, bastante amarga.

“Trabajamos en un par de películas de Star Trek. Una habría sido la cuarta entrega de la franquicia, reuniendo a Chris Hemsworth y a Chris Pine”, revelan. McKay y Payne habrían llegado a escribir del todo esa segunda película, pero Paramount la dejó pasar. “La idea era que, por una peculiaridad cósmica del universo, tenían la misma edad. Iba a ser una gran aventura espacial entre padre e hijo, como Indiana Jones y la última cruzada en el espacio. Estábamos muy entusiasmados”. Los guionistas identifican como influencia de su película, además de Indiana Jones, a 2001: Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick y a un antiguo episodio de Star Trek que probaba igualmente a acercar generaciones.

“Hay un episodio de Star Trek: La nueva generación titulado Relics donde encuentran a Scotty, que ha estado atrapado en una nave durante un par de décadas, y viven una aventura genial con él. Nuestra idea era, ‘¿y si justo antes de que la Kelvin impactara contra esa enorme nave minera, George Kirk hubiera intentado volver al transbordador de su mujer donde acababa de nacer su hijo? ¿Y si la nave no hubiera explotado por completo?’”. Chris Hemsworth, como el padre de quien se convertiría en el capitán de la Enterprise, aparecía en el prólogo de la Star Trek de J.J. Abrams, para ser declarado muerto poco después.

“Piensa en cuando envías un mensaje de texto, y lo has escrito pero no has llegado a darle a enviar. Al otro lado se ven los puntitos de alguien que escribe”, explican sobre las circunstancias del hipotético regreso del personaje de Hemsworth, atrapado entre dos planos de la existencia. “Finalmente se vino abajo y fue muy triste para nosotros. Nos habría encantado hacer esa película”. Al menos, J.R.R. Tolkien no tardó mucho en cruzarse en su camino, mientras el destino de la siguiente película de Star Trek sigue siendo incierto.

