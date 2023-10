El extraño comportamiento de Tom Hardy que desconcertó a sus compañeros en 'Star Trek'

Nunca hay que dejarse llevar por las primeras impresiones. Esta idea tuvo que estar presente en la cabeza de Patrick Stewart durante el rodaje de Star Trek: Nemesis (2002) al ver el comportamiento del joven Tom Hardy, que en aquella película interpretaba al villano Shinzon.

Stewart cuenta en Making It So, su nuevo libro autobiográfico, cómo fue convivir con el actor londinense en aquel momento. Él llevaba años interpretando al capitán Jean-Luc Picard, pero en esta cuarta y última entrega de los actores de Star Trek: The Next Generation coincidió por primera vez con Tom Hardy, cuyo comportamiento no tardó en resultar extraño para el resto de miembros del equipo presente en los rodajes.

El actor no dudó en describir a Hardy como "raro y solitario" (vía Insider) por su actitud en el set de grabación, donde siempre se mantenía al margen de todo y de todos: "Tom nunca se implicó con nosotros socialmente. Nunca decía 'buenos días' o 'buenas noches' y pasaba las horas en las que no se le necesitaba dentro de su caravana con su novia".

Stewart veía a Hardy como una persona hostil con la que entablar cualquier contacto extraoficial resultaba una tarea prácticamente imposible. Además, explicó que se marchó sin decir nada en cuanto terminó con su trabajo interpretando al villano de la película. "Ahí se va alguien del que no creo que debamos escuchar nada más", le dijo a Brent Spiner y Jonathan Frakes cuando le vieron irse.

El actor asegura también en sus memorias que su percepción cambió con el tiempo: "Me resulta un alivio pensar que Tom me ha demostrado que estaba equivocado". Esa personalidad sombría resultó ser algo puntual, y el londinense siguió adelante tras su papel en Star Trek para convertirse en alguien completamente asentado en la industria y el gran profesional que conocemos hoy.

La anécdota de Patrick Stewart con Ian McKellen

Antes de aceptar el papel de Jean-Luc Picard y aparecer por primera vez en la serie Star Trek: The Next Generation en 1987, Patrick Stewart era miembro de la Royal Shakespeare Company y ganó varios galardones como actor teatral, entre ellos el Premio Laurence Olivier. Cuando le ofrecieron el papel para interpretar al personaje intergaláctico, tuvo que decidir si mantenerse encima de las tablas o dar el salto a Hollywood.

Alguien que le aconsejó quedarse donde estaba fue Ian McKellen. El intérprete le dijo que tenía "muchas cosas importantes que hacer en el teatro" y que "no podía tirarlo por hacer televisión". Stewart finalmente le comunicó su decisión de aceptar la oferta, algo que McKellen recibió con un gran disgusto. Sin embargo, con el tiempo reconoció que estaba equivocado.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.