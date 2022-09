El rey del rock vuelve a escena: todo lo que tienes que saber de 'Elvis' de Baz Luhrmann

“IT’S NOW OR NEVER”. Como cientos, miles, millones de personas en el mundo, Baz Luhrmann se presenta como un fan de Elvis Presley desde que puede recordar. Incluso en Herons Creek, “el pequeño pueblo de la Australia rural” en el que creció, Elvis era importante. Por eso no puede poner fecha exacta al momento en el que empezó a pensar en llevar al cine la figura y vida del rey del rock.

Aunque sí supo desde el principio que su condición de “outsider definitivo”, no americano, le podía facilitar el camino para contar la historia con distancia, respeto y profundidad. “Nunca quise hacer un biopic, Elvis no es un biopic ni tampoco es un musical”, responde rápidamente el director de El gran Gatsby o Moulin Rouge! “Uno de mis principales referentes fue Amadeus, de Milos Forman.

¿Es un biopic de Mozart o un musical? Creo que es una historia contada a través de la música y el drama que usa un personaje popular para hablar de un tema más grande: la envidia, los celos”. Para Luhrmann, Presley era una excusa o una entrada en algo mucho mayor: la sociedad de los años 50, 60 y 70. El racismo, los derechos civiles, la revolución sexual, la pérdida de la inocencia, la fama. “Es un cuento con una moraleja final de la que podemos aprender hoy”, añade.

Elvis era un lienzo en blanco en el que pintar muchas cosas. Así explica también por qué la forma en la que nos mete en su vida es a través de un narrador que a la vez es protagonista. Una voz en off y una presencia que invade Elvis, la película, e invadió a Elvis, la persona y mito: el Coronel Tom Parker. Su mánager. Según él mismo, quien creó a Elvis Presley. Y, en parte, tiene razón. Fue él quien convirtió al hombre en icono literal: en camisetas, cojines, figuras… todo tipo de merchandising imaginable.

Tom Hanks en 'Elvis'

Y para una figura así, el malo de la historia para muchos, Luhrmann escogió a alguien no habituado a ser el villano: Tom Hanks. Eso sí, escondido detrás de prótesis y mucho maquillaje. “Parker era un personaje de otro mundo, era un tipo de Holanda, con un pasado secreto, que echaba siempre humo sobre la gente para no descubrir su yo real. Para interpretar un personaje así necesitas a alguien de la talla de Tom. Y aquí tenemos al actor favorito de EE UU haciendo de alguien no tan simpático”, se ríe el australiano. “Es como descubrir que tu tío majo ya no es tan majo. Tom quería demostrar que podía hacerlo, quería hacerlo, y yo diría que está tocando una nota en su instrumento que no habíamos oído antes”.

"You were always on my mind"

Sin embargo, aunque Luhrmann se resista a hablar de biopic, la película se llama Elvis. Elvis es el centro. La atención va toda dirigida a él. Y para interpretarlo necesitaba a alguien que cantara, bailara, se moviera, hablara como él. Hoy sabemos que Harry Styles rogó por ese papel, pero lo tuvo muy complicado en cuanto un no tan conocido Austin Butler (The Carrie Diaries) mandó una grabación de él cantando y tocando al piano Unchained Melody.

“Solo hago esto de vez en cuando, cada vez menos… quizá nunca más. Oh, no, acabo de anunciar mi jubilación, no suena mal”, se ríe el director. “Yo no hago castings, no me gustan, hago talleres con los actores y, en este caso, puedo decir que hubo momentos que parecían imposibles. Vi la cinta de Austin y al poco tiempo, de la nada, me llama Denzel Washington, a quien no conozco, para decirme que acababa de trabajar con él y que es el joven más increíble que ha visto en su vida. Quedamos Austin y yo y empezamos a trabajar y simplemente pasó, era él. Siento sonar un poco cósmico, pero ocurrió así”.

Baz Luhrmann, Olivia DeJonge y Austin Butler

Para Butler también fue algo mágico, pero, sobre todo, implicó mucho trabajo. “Le puse contra las cuerdas porque necesitaba saber si sería capaz de aguantar el peso de un viaje así”, explica Lurhmann. En febrero mandó su audición y hasta julio no le dieron oficialmente el papel. “Fueron cinco meses de no saber, pero me lo tomé como si fuera mío, ensayaba casi a diario con Lurhmann, con un profesor de canto, de baile, de dialecto”, recuerda Austin. Vio horas y horas de grabaciones de Elvis, actuaciones y entrevistas. Documentales, libros. Conoció a Priscilla antes del rodaje. Visitó Graceland. “Fueron tres felices años de vivir en el personaje y obsesionarme con él”, admite abiertamente.

La película se extiende a lo largo de toda la carrera de Elvis, desde sus inicios en los 50 hasta su triste final. La voz del actor es la que se oye, sobre todo, en los primeros años y en las actuaciones de los 60. Los movimientos son siempre él. “Al principio, intentamos rodar cronológicamente, yo quería engordar para el papel, pero con el covid, no pudimos, y lo más difícil para mí fue saber cada día qué Elvis era, en qué estado mental estaba”, cuenta.

"Caught in a trap i can't walk out"

Junto a Butler, Olivia DeJonge (The Staircase) interpreta a Priscilla, su gran amor, que se ha involucrado en el filme hasta dar su visto bueno con lágrimas, como ella misma y su nieta, la actriz Riley Keough, reconocieron en el estreno mundial de Elvis en el pasado Festival de Cannes. “Tuvieron una relación complicada, pero ella nunca ha hablado mal de él, es el testamento de quién fue, de cómo fue, y hemos querido honrar y respetar eso”, dice la actriz.

Fotograma de 'Elvis'

Lurhmann confirma que es una película hecha desde el respeto hacia Elvis, usándole como ejemplo de una sociedad que incluso hoy vive obsesionada “con los cinco minutos de fama”. “Por eso lo que más me sorprendió y creo que sorprenderá fue su espiritualidad hasta el final, su forma de intentar sobrellevar ese enorme agujero que tenía en su corazón, que intentaba llenar desesperadamente”, dice.

“A primera vista, Elvis parece un superhombre, le hemos elevado a tal nivel que parece solo un personaje de póster, mientras que para otros es venerado como un dios”, explica Butler. “Ambas facetas a mí, como actor, no me servían, porque no ves la humanidad y eso era el objetivo final”. El hombre por encima del mito.

