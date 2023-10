Baz Luhrmann ha convertido una de sus películas menos apreciadas en la serie más extraña de 2023 (y ya tiene tráiler)

Pocos cineastas tienen una conexión tan instantánea y feliz con el público como Baz Luhrmann, pero al director de Moulin Rouge no le han faltado pinchazos. Su filmografía es algo más escueta de lo que viene a ser común en el firmamento hollywoodiense, y esto se debe a que el cineasta australiano escoge proyectos con una megalomanía considerable, de forma que cada película sea más grande que la anterior. Elvis, por ejemplo, nos dejó tan satisfechos como para poder esperar mínimo un lustro hasta su siguiente trabajo, pero por esta vez Luhrmann ha querido que la espera sea algo más breve. Y ha vuelto a la televisión.

Más o menos. The Get Down, en Netflix, es una serie de su firma a la que no le faltan seguidores, y Luhrmann ahora ultima preparativos para que su siguiente serie llegue a Hulu el próximo 26 de noviembre. Lo curioso del asunto es que esta nace de una de las raras ocasiones en que Luhrmann no conectó con el público: en 2008, hace quince años, estrenó Australia. Era una superproducción romántica de amplísimo presupuesto y ambiciones, que se miraba en referentes como Gigante o Lo que el viento se llevó. Los protagonistas eran Hugh Jackman y Nicole Kidman. Nadie terminó de conectar del todo con ella.

Pero Luhrmann cree que se merece otra oportunidad. Así que ha desarrollado Faraway Downs. Se trata de una reimaginación de Australia: esto es, que ha cogido su película y la ha convertido en una serie con toda la cara del mundo, ampliando la trama a seis episodios y limitándose al metraje que rodó en su día. Así explicaba Luhrmann la jugada: “Aunque Australia como película tiene vida propia, había otra forma de contar esta historia; una con diferentes capas, matices e incluso giros argumentales alternativos que un formato episódico nos ha permitido explorar”.

“Extraída del mismo material, Faraway Downs es una nueva variación de Australia para que el público la descubra”. Faraway Downs cuenta exactamente la misma historia que Australia: de hecho su título se extrae del rancho que focaliza la trama. La película se centra pues en cómo una aristócrata, Lady Sarah Ashley (Kidman), hereda un rancho en Australia de su marido muerto, y ahí se enamora de un intrépido ganadero al que da vida Jackman. Su romance se cruza con la problemática de los aborígenes en este continente.

Faraway Downs estrenará todos sus episodios en Hulu, y allá donde esta plataforma no exista hará lo propio en Disney+ o en su subcatálogo, Star. Esperemos que esto también pase por España, y podamos ver aquí la ocurrencia que se ha marcado el genio de Elvis.

