Austin Butler está perdiendo por fin su acento de Elvis

El rodaje de Elvis no solo fue bastante largo: es que además su desarrollo en Australia tuvo que lidiar con el estallido de la crisis del coronavirus, que convirtió a Tom Hanks en la primera estrella de Hollywood contagiada. Esto implicó que sus integrantes pasaran largo tiempo lidiando con este biopic de Elvis Presley, que según se estrenó tiempo después se convirtió en una de las películas más aclamadas de Baz Luhrmann. Así las cosas, Elvis ha sido nominada a Mejor película, y Austin Butler aspira a llevarse la estatuilla a Mejor actor.

La interpretación de Butler ha sido muy aclamada por su fusión con la figura de Elvis Presley (mucho más que la de Hanks con respecto al Coronel Parker, nominado al Razzie a Peor actor porque esta gente es así), pero esto ha dejado efectos secundarios. Butler ha pasado tanto tiempo metido en el papel que en torno al verano pasado muchos se dieron cuenta de que el actor seguía hablando con el acento del Rey, dando una sensación entre inquietante y divertida. El intérprete es consciente de que esto ha ocurrido, y llegó a hablar del tema.

“Sigo preguntando a la gente ‘¿es esta mi voz?’, porque creo que ya es mi voz real. Es una de esas veces donde ciertas cosas se desencadenan. Cuando vives con algo durante dos años y no haces nada más, creo que no puedes evitarlo. Se convierte en una fibra de tu ser”, explicó Butler, que cree que de algún modo Elvis “siempre estará en su ADN”. Por suerte, durante una reciente aparición en The Graham Norton Show Butler aseguró que está superando al personaje al fin, y recuperando su forma original de hablar.

El actor de Elvis “se está deshaciendo del acento”. “Pero probablemente he dañado mis cuerdas vocales de tanto cantar”, añadió. También destaca que “si estuviera intentando sonar como Elvis ahora mismo sonaría muy distinto”. “Creo que es algo divertido lo muy pendiente que está la gente de esto”. Ahora la duda radica en qué estado estará su voz cuando aparezca en la gala de los Oscar el próximo 13 de marzo, y se decida si finalmente se lleva el galardón gracias a tamaña metamorfosis.

