¿Por qué la voz de Austin Butler sigue siendo la misma que en 'Elvis'?

La suerte está echada de cara a los Oscars y, aún con rivales fuertes, Austin Butler tiene unas cuantas papeletas para alzarse este año con la estatuilla a Mejor actor por su personaje de Elvis en el biopic de igual nombre del director Baz Luhrmann (El Gran Gatsby). Un trabajo que por ahora al actor no le ha traído más que alegrías.

El que hace aproximadamente diez años comenzaría su carrera como chico Disney —a la par que Zendaya, con quien coincidirá en la esperada segunda entrega de Dune prevista para finales de este año— se ha convertido en una de las estrellas de Hollywood del momento gracias al talento, respeto y valentía con los que encarna al proclamado “rey del rock and roll” en una ambiciosa (nunca mejor dicho) película que, entre tanto barullo narrativo, nos deja con ganas de ver más al Elvis artista saliendo a escena que al juguete roto de la industria musical.

El de Butler es otro claro ejemplo de que para triunfar se necesita talento, un poco de suerte —o, más bien, mucha—, pero también trabajo duro. Y es que para interpretar este papel el mismo Butler afirma que han sido tres años de su vida en los que básicamente ha respirado para este personaje. Además, en el sentido más literal de la palabra, ya que ha tenido que aprender técnicas de respiración, entre otras cosas, para poder darle cuerpo y voz a Elvis Presley.

Mirar, escuchar... sentir a Elvis Presley

Si bien es cierto que el tema de la sonoridad en esta película es un hecho ineludible (ya que sin la voz de Elvis no existiría la leyenda), la misma Dra. Irene Bartlett, coach vocal del actor, afirmaba que “el objetivo nunca fue crear una copia al carbón de la voz de Elvis, sino ayudar a Austin a cantar las canciones que generaciones de personas conocían y amaban, usando su propia voz única mientras aplicaba todos los elementos vocales idiosincrásicos de Elvis."

"Elimino todos los efectos de la voz y pienso: '¿Cómo suena esta voz al natural?' y miro qué funciona y qué necesita mejorar en términos de apoyo, flexibilidad, resistencia... todas esas cosas", explicaba la doctora. "Es muy fácil ser un imitador porque lo que haces es literalmente copiar los sonidos, pero el problema con eso para alguien como Austin es que no sería sostenible".

Hay varios aspectos técnicos sobre la voz que no todo el mundo conoce y entiende. Resumiendo (mucho), sabemos que la voz se origina en la laringe cuando el aire entra en contacto con las cuerdas vocales y las hace vibrar. Es en ese momento que se produce el sonido. Sin embargo, es un error pensar en la voz como un fenómeno que se genera de forma aislada.

La Dra. Bartlett, de la que todo el mundo está hablando gracias a las declaraciones que ha hecho recientemente para ABC Gold Coast en defensa del actor tras las críticas recibidas respecto al sonido de su voz, ha sido la encargada de ayudar a Austin a crear la voz hablada, la dicción y los gestos de Elvis. “Mi informe se centró en desarrollar la técnica de la voz de Austin para cantar: desarrollar su resistencia vocal para satisfacer las demandas de replicar el sonido, el tono y el timbre cambiantes de la voz de Elvis a lo largo de los años. Desde el principio, la salud vocal fue una prioridad”, dijo la doctora.

Fotograma de 'Elvis' Cinemanía

Pero el reto de Butler va más allá del excelente trabajo que ha realizado junto a la reconocida coach vocal. Como decíamos, la voz no es algo que se trabaje de forma aislada, nace y convive en el cuerpo, y aquí es donde entra en juego la importancia de la figura de la entrenadora de movimiento Polly Bennet, que en palabras del propio actor “fue de gran ayuda para mí”.

Butler ha tenido que desarrollar un cuerpo que mire, escuche, sienta y hable como Elvis Presley. Por eso, el estudio en detalle de los movimientos del auténtico Elvis, entender su corporalidad dentro y fuera de los escenarios, le ha permitido al actor que lo encarna conquistar en profundidad esta voz tan icónica e inconfundible. “Intenté vivir su vida lo máximo que pude. Eso me ayudaba a no sentirme un fraude cuando llegaba al set. Hablaba con esa voz en mi día a día, cuando pedía un café (...) No me enfrentaría a todos los personajes de esta forma pero con este sentí que era necesario”.

El eterno Elvis

Tras su victoria en los Globos de Oro, muchas de las críticas señalaban a que el actor se había quedado atrapado en el personaje o incluso le acusaron de poner esa voz para ganar la atención de los votantes en las ceremonias de premios, a lo que él alegaba: "Tuve tres años en los que este papel era mi único enfoque en la vida, así que estoy seguro de que habrá partes de mi ADN que siempre estarán vinculadas de esa manera". Asimismo, la profesora hizo hincapié en la genuina conexión que se generó entre el actor y el personaje, por lo que asegura que Austin no está fingiendo la voz.

Butler dedicó mucho tiempo a la preparación de este rol. Las sesiones de voz con la coach comenzaron a finales del 2019 cuando inició todo el proceso de producción del filme, no olvidemos que interrumpido por la pandemia y retomado en los últimos meses de 2020. Después de todo esto, fueron otros diez meses de intenso trabajo para el cual el actor, tal y como cuenta, se entregó de lleno. “Debido a los cierres por COVID, él estaba trabajando en su voz todo el tiempo” explicaba la Dra. Bartlett. “Y es muy difícil apagar algo en lo que has trabajado durante tantísimo tiempo”.

Fotograma de 'Elvis' Cinemanía

Respecto a las dudas generadas es muy probable que no pueda volver tan fácilmente a su forma de hablar anterior. A pesar de que él mismo ha dicho que "no pienso en eso. No creo que todavía suene como él. Pero supongo que debo hacerlo porque lo escucho mucho", la realidad es que Austin terminó asumiendo su cambio de voz. No se sabe cuánto más durará, ni si podría durar para siempre, pero estamos seguras de que si él pudo hacerlo, nosotras también.

Que ahora nos parezca que Butler tiene la misma voz que Elvis Presley es el mejor halago que podemos hacerle por su trabajo en esta película, no solo por el atributo musical que supone poder cantar o simplemente sonar como Elvis Presley —cuántos quisiéramos— sino porque es un claro indicador de que como actor ha sabido poner al servicio, con una sorprendente maestría, su cuerpo, mente, voz e imaginación a este personaje.

Un logro también para la dirección de la película ya que, para que un actor o actriz pueda llegar a este nivel de profundidad en la creación de un personaje, la historia debe partir de una base realmente sólida y de un auténtico deseo por contar algo, en este caso la oscura verdad marcada por los abusos y excesos, que hay detrás de una leyenda como lo es Elvis Presley.

