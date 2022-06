Austin Butler desvela el mejor consejo que le dio Leonardo DiCaprio antes de hacer 'Elvis'

Austin Butler es el nuevo rostro de moda. El actor, conocido por haber aparecido de adolescente en series como Zoey 101 o más recientemente en Érase una vez en Hollywood de Tarantino, ha dado el salto interpretando al rey del rock and roll, Elvis. Pero aunque ahora le esté llegando el éxito que ansiaba, no todo fue tan fácil y sencillo al principio.

La preparación para el papel de Elvis fue extremadamente dura, según Butler, pero pudo sobrellevarla mejor al recibir el consejo de uno de sus grandes ídolos, Leonardo DiCaprio. Como Butler, DiCaprio también fue un actor que empezó desde bien joven y que tuvo uno de sus momentos de eclosión bajo las órdenes de Baz Luhrmann, director de Elvis pero quien también mandó al estrellato a DiCaprio con Romeo + Julieta de William Shakespeare.

"Leo me dijo: 'Baz te va a mantener constantemente desequilibrado, y va a sacar cosas de ti que no sabías que tenías dentro'", afirma Butler que le desveló el protagonista de El lobo de Wall Street, a lo que añade: "Ésa es exactamente la experiencia que tuve". ¿Y a qué se refería exactamente DiCaprio con la forma de rodar de Luhrmann? Pues bien, una de las cosas que dice Butler más le frustraban era el hecho de de cambiar escenas en el último minuto, en el mismo set de rodaje, algo que era extremadamente frustrante para el joven intérprete.

"Había días en los que sólo pensaba: 'Baz, ¿por qué no hacemos lo que hemos preparado? "Me di cuenta de que me llevaría al límite de lo que era capaz. En cierto modo, capturas un rayo en una botella: si te hubieras limitado a hacer lo que habías preparado, podría haber sido más rancio". Con Luhrmann Butler aprendió muchas cosas, pero la más importante de ellas fue la de tener paciencia y talante para aguantar los constantes cambios y la peculiar forma de ser de su director, tal y como DiCaprio le había advertido. Y el esfuerzo dio sus frutos, sino no hay más que ver su apabullante actuación en la película que acaba de estrenarse en cines.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.