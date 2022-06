"Como Shakespeare con millones de dólares": así convencieron a Tom Hanks de aparecer en 'Elvis'

El de que Baz Luhrmann dirija un biopic de Elvis Presley implica que este biopic no puede ser uno al uso. El director de Moulin Rouge tiene una personalidad desbordante, normalmente reflejada en espectáculos veloces y barrocos que no dan respiro al espectador. Elvis, estrenada este viernes, es efectivamente ese tipo de espectáculo, pero además parte de una sorprendente decisión que no ha estado exenta de críticas: contar la vida del Rey del Rock desde la perspectiva de su desalmado manager, el Coronel Tom Parker. Hasta el punto de que Elvis y el Coronel son dos protagonistas, y el segundo se encarga de narrar la historia.

El artista viene interpretado por Austin Butler, mientras que el Coronel corre a cargo de un Tom Hanks con traje de gordo, excesivo maquillaje y un acento enigmático. Hanks se encontraba trabajando en la película de Luhrmann cuando estalló la crisis del coronavirus y se convirtió en la primera celebridad en contraerlo; al margen de este acontecimiento, dice que Elvis ha sido una experiencia fabulosa para él, y todo gracias a lo claro que tenía Luhrmann cómo contar la historia. “Baz dijo ‘no habría habido Coronel Tom Parker sin Elvis. Y desde luego no habría habido Elvis sin Coronel Tom Parker. Cuando dijo eso pensé ‘vale, esto sí que es nuevo’”, recuerda para Entertainment Weekly.

“Porque no sé qué aspecto tiene el Coronel Tom Parker. No sé cómo suena. Nunca he visto una fotografía suya, nunca se le ha identificado con otra cosa que no sea este manager manipulador, malvado y codicioso que se aprovechó de Elvis desde el principio”. Hanks quería indagar en la relación de codependencia entre Parker y Elvis, y entiende por qué el primero tiene tanta importancia en el film. “Una de las razones es que la historia de Elvis es un tropo. Todo el mundo está familiarizado con ella. Y no creo que se le haya hecho justicia al captar por qué Elvis es tan fundamental en la cultura americana”.

La oferta le llegó a Hanks según representaba Enrique V para el teatro, y al encontrarse con la dupla Elvis-Coronel le fue inevitable pensar en los célebres personajes de William Shakespeare: el bufón Falstaff y el príncipe que luego se convertiría en monarca, llamado Hal en su juventud. Así se lo hizo notar a Luhrmann: “Le dije a Baz ‘pero estás describiendo a Falstaff y a Hal’. Y contestó ‘exactamente, pero con millones de dólares invertidos’”. Por muy importante que sea Parker, sin embargo, Elvis sigue siendo Elvis, y Hanks alaba el trabajo de su compañero Austin Butler.

“Interpretar a Elvis es como interpretar a Jesús. No importa realmente quién interprete a Poncio Pilato porque si tienes un buen Jesús, lo tienes”, concluye.

