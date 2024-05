Estos son los alimentos que dificultan la absorción de magnesio a partir de los 50 años

Ya sabemos que cuando llega la menopausia, el cuerpo de las mujeres cambia: pérdida de masa muscular y de masa ósea, aumento de grasa abdominal, sofocos... Síntomas que pueden variar según cada caso, pero que podemos ayudar a paliar, si los padecemos, con buenos hábitos. Y, sí, apostar por una alimentación equilibrada y rica en magnesio ayudarnos.

Este nutriente nos ayuda a proteger nuestros huesos, mejora el estado de ánimo y, además, hace que nuestra memoria a largo plazo mejore. Por todo ello, deberíamos estar preocupadas por los niveles de magnesio que nos aporta nuestra dieta, o, también, los que nos lo quita: hay alimentos que están perjudicando su absorción y nosotras te contamos cuáles.

¿Qué alimentos dificultan la absorción del magnesio?

Alimentarse adecuadamente es fundamental para que el cerebro se mantenga sano y funcional. Alimentos como los huevos o las nueces ayudan a potenciar la memoria. Pixabay/Engin_Akyurt

El consumo de alimentos comunes puede provocar el agotamiento de magnesio en el cuerpo y conducir a su deficiencia. Se trata de comidas que dificultan su absorción y son aquellas que contienen sustancias que se unen al magnesio y forman complejos insolubles que no pueden ser asimilados por el organismo.

Especialistas del área de endocrinología del Hospital Puerta del Mar (Cádiz) y el Hospital Carlos Haya (Málaga) han explicado que "la dieta normal contiene unos 300 mg de magnesio, de los cuales se absorben aproximadamente un 30%".

Daniel Ursúa, dietista-nutricionista graduado por la Universidad de Navarra que tiene su propia plataforma profesional Nutrihabits, explica que "la absorción de los distintos nutrientes de nuestra dieta se puede ver afectada por distintas causas". No es raro hablar de antinutrientes, es decir, aquellas sustancias que a través de diferentes vías impiden la absorción de algunos nutrientes. Pero la clave de todo esto está en que lo hacen de forma parcial.

En algunos casos, los nutrientes "compiten" por ser absorbidos en nuestro intestino, entonces, ¿cómo debe ser nuestra dieta? El experto asegura que es importante que nuestra dieta sea variada, "para poder obtener dichos nutrientes a través de diferentes fuentes y asegurar así una buena absorción de los mismos".

Daniel Ursúa apunta que en el caso del magnesio y otros minerales, hay algunos nutrientes que se unen a ellos impidiendo su absorción, pero no es algo que deba preocuparnos. Y es que, aunque el magnesio es un mineral esencial para nuestro organismo, por suerte lo obtenemos a través de diferentes alimentos y la dosis diaria recomendada es muy pequeña. Así es que en un contexto en que la alimentación no es un problema, el dietista señala que "no nos debe preocupar su déficit".

Aun así, te ofrecemos una pequeña guía de los alimentos que pueden dificultar la absorción de este nutriente.

Fibra no fermentable o insoluble

Un bol de cereales integrales. YENIX

Un estudio publicado en The Journal of Nutrition demostró que la fibra y algunas de las sustancias asociadas tienen una gran capacidad de fijación o formación de complejos minerales in vitro, por lo que se sospecha que la fibra dificulta la absorción de magnesio. Se encuentra en los cereales integrales, el salvado, las semillas, las verduras y las frutas con piel.

Por otro lado, la ingesta de fibra se ha asociado con la salud metabólica general y una variedad de otras patologías que incluyen enfermedades cardiovasculares, salud del colon, motilidad intestinal y riesgo de carcinoma colorrectal. La microflora intestinal es un importante mediador de los efectos beneficiosos de la fibra alimentaria, incluida la regulación del apetito, los procesos metabólicos y las vías inflamatorias crónicas.

Fitatos, inibidor alimentario

El fitato se encuentra en alimentos como las legumbres o los cereales Getty Images

El ácido fítico o fitato puede ser la causa de que los alimentos ricos en fibra agoten el magnesio. Este compuesto "se encuentra en las cáscaras de las semillas y en el salvado de los cereales, y forma compuestos insolubles con el magnesio y otros minerales, haciendo que se eliminen en lugar de absorberse", explica en su estudio, El milagro del magnesio, la doctora Carolyn Dean.

Un estudio confirma que el ácido fítico es la principal forma de almacenamiento de fósforo en cereales, legumbres, semillas oleaginosas y frutos secos. Es conocido como un inhibidor alimentario que quela los micronutrientes e impide su biodisponibilidad para los animales monogástricos, incluidos los humanos, porque carecen de la enzima fitasa en su tracto digestivo.

Los investigadores han desarrollado varios métodos para reducir el contenido de ácido fítico en los alimentos y mejorar el valor nutritivo del cereal, que se vuelve pobre debido a ese antinutriente. Entre ellos figuran la mejora genética y varios métodos de pretratamiento como la fermentación, el remojo, la germinación y el tratamiento enzimático de los granos con la enzima fitasa.

Oxalatos: espinacas, remolacha o nueces

Esto es lo que pasa si comes nueces todos los días Getty Images

Según el NIH, la absorción fraccionada de magnesio es significativamente menor en sujetos humanos a partir de una comida servida con una verdura rica en oxalato, las espinacas, en comparación con una comida servida con col rizada, una verdura con un bajo contenido en oxalato.

El oxalato o ácido oxálico es un compuesto que se encuentra en algunos alimentos vegetales. Una de las principales preocupaciones sanitarias sobre el oxalato es que puede unirse a los minerales en el intestino e impedir que el cuerpo los absorba.

Por ejemplo, las espinacas tienen un alto contenido en calcio y oxalato, lo que impide que el organismo absorba gran parte del calcio. Comer fibra y oxalato juntos puede dificultar aún más la absorción de nutrientes.

Cafeína en alimentos y refrescos

La cafeína puede dificultar la absorción del magnesio Getty Images/iStockphoto

Según otra investigación, la cafeína puede inhibir la absorción de magnesio, zinc y cobre. Además, aumenta la excreción de magnesio, potasio, sodio y fosfato. También hay indicios de que el café inhibe la actividad de la vitamina A.

"La cafeína puede provocar el agotamiento de nutrientes importantes, como la vitamina B6, e interferir en la absorción de minerales esenciales, como el calcio, el hierro, el magnesio y las vitaminas del grupo B", apuntan. Aún así, los investigadores insisten en que se necesitan más investigaciones para obtener respuestas más concluyentes.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de salud y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.