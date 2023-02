Si has notado estos cambios físicos y tienes 40 o más años... no estás sola

Es inevitable. A partir de los 40 años, el cuerpo de la mujer cambia, aunque esto es algo que no deja de ocurrir sea cual sea la edad. Pasada la cuarentena aunque todavía no haya llegado la menopausia —lo hace aproximadamente a los 50 años, a pesar de que hay casos en los que toca a la puerta antes (menopausia precoz)— las mujeres experimentan cambios que despiertan muchos miedos.

Se pierde masa muscular

Uno de los cambios evidentes en el cuerpo de las mujeres de 40 años es la pérdida de masa muscular. Si tienen el hábito de hacer ejercicio físico, podrán mantenerla mejor, aunque notarán que la pérdida de músculo se acelera cuando dejan de hacer deporte durante unas semanas (por vacaciones, lesiones, pico de trabajo...).

Bàrbara Munar, dietista especializada en climaterio, menopausia y autora de Reinas sin Reglas, nos explica que esto sucede porque "a nivel fisiológico hay un descenso hormonal y una pérdida de masa muscular que pueden favorecer un enlentecimiento del metabolismo". Y es que no hace falta que se esté en plena menopausia. El climaterio —periodo de transición entre la etapa reproductiva y no reproductiva— llega con muchos cambios.

Aumenta la grasa abdominal

Otro de los cambios en mujeres mayores de 40 años es que la grasa abdominal empieza a aumentar. Como dice Bàrbara Munar, esto se debe a que "hay cambios más desconocidos como el aumento de inflamación de bajo grado y un aumento de la resistencia a la insulina (no metalizamos igual de bien los azúcares), lo que puede favorecer algunos síntomas como los sofocos pero también la falta de energía, un aumento de grasa en la zona media y el insomnio".

La grasa que se acumula en la zona media —es decir, en el abdomen— empieza a generar una cierta incomodidad, ya que deshacerse de ella es algo más complicado. Sin embargo, como nos explica la dietista, "lo que no sabemos muchas mujeres es que no todas tendremos síntomas y que estos se pueden prevenir y revertir con alimentación y actividad física".

Aparecen los miedos

Los miedos aparecen al ser conscientes de los cambios que se producen en el cuerpo a partir de esta edad, pero Bàrbara Munar explica en su libro Reinas sin Reglas que estos "tienen su base en el gran desconocimiento que hay sobre esta etapa y la gran cantidad de mitos que hay alrededor de la menopausia".

Está claro que no se puede pretender tener el mismo cuerpo que a los 20 o 30 años, pero no entender por qué se están produciendo todos estos cambios es lo que más miedo genera. Además, el canon estético imperante influye, aunque la gran mayoría de las mujeres no lo cumple.

Por eso, Bàrbara Munar explica que "es muy importante que sepamos que podemos seguir siendo igualmente atractivas con 40, 50, 60… porque el atractivo de una mujer no es solo físico, sino que radica en nuestra experiencia vital, en nuestra forma de hablar, de caminar, de mirar. Las mujeres en la menopausia no debemos reducirnos a un cuerpo, sino mirarnos con un prisma más abierto y valorar nuestro atractivo de una forma más transversal". Pese al punto de vista de Munar, centrado en las 'otras bellezas' de la mujer al margen de la física, desde aquí os decimos que por supuesto que el atractivo físico se conserva a los 40, a los 50, a los 60...

