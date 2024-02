Hablamos con una fisioterapeuta del masaje de suelo pélvico para preparar el parto

Padecer algún tipo de afección relacionada con un suelo pélvico debilitado es tan común que seis de cada diez mujeres en España lo sufren. A pesar del elevado porcentaje de dolientes, el conocimiento al respecto de cómo trabajar el suelo pélvico o fortalecerlo, o la relación que tiene con la práctica de actividades cotidianas como hacer deporte, mantener relaciones sexuales o dar a luz si estás embarazada.

Más allá de los ejercicios de Kegel y otras prácticas que fortalecen el suelo pélvico, el masaje perineal es una práctica clave para todas aquellas embarazadas que quieran ir más preparadas al parto y que piensen en favorecer una pronta recuperación tras el mismo. Para saber la importancia de este masaje de suelo pélvico, tenemos el testimonio de la fisioterapeuta Ariana Gaona especializada en salud femenina.

Por qué cuidar tu suelo pélvico durante el embarazo

Ya sabes que un suelo pélvico debilitado puede traer problemas de pérdidas de orina, dolor lumbar e incluso molestias durante las relaciones íntimas. Todas estas complicaciones se pueden ver acentuadas cuando una mujer se queda embarazada y el bebé comienza a desarrollarse y ganar peso.

El trabajo de suelo pélvico debería existir antes del embarazo, pero en caso de que no haya sido así es importante comenzar lo antes posible. "Cuando hablamos de suelo pélvico no podemos pensar de forma aislada y localizada en nuestro periné, sino dentro de un sistema que también engloba la pelvis, la musculatura abdominal, el diafragma, la postura... Por lo que durante el embarazo hay que cuidar todo este complejo abdominopélvico" señala Ariana Gaona.

Los beneficios del masaje perineal Pexels

Para un trabajo eficaz de todo este conjunto abdominopélvico es importante cuidar la postura, ya que esta influirán en la gestión de las presiones abdominales íntimamente ligadas a nuestro suelo pélvico. " Con el aumento del peso del bebé también aumenta la presión sobre el suelo pélvico, por eso es importante una buena activación de nuestra musculatura abdominal. Se pueden hacer ejercicios específicos para fortalecerlo y además mejorar la vascularización de la zona" ilustra la fisioterapeuta Gaona que incide en aquellos casos en los que existe demasiada tensión muscular que necesitarán otras herramientas para conseguir relajar la zona.

"Debes acudir a fisioterapia de suelo pélvico cuando notes o intuyas que algo no funciona como debería. Si tienes molestias o por ejemplo tienes incontinencia (aunque sean solo unas gotas) pero también es recomendable si simplemente quieres conocer mejor tu cuerpo y tomar más conciencia de él para ir más preparada no solo al parto, sino también al posparto". Este último apunte de Ariana Gaona es clave: trabajar el suelo pélvico no es solo una herramienta de prevención, también lo es de recuperación.

Masaje de suelo pélvico o perineal como preparación al parto

"Lo que se conoce como masaje perineal es una recomendación para mejorar la calidad del tejido, dar más elasticidad y tener más conciencia de nuestro periné e incluirlo en nuestro esquema corporal" introduce Gaona sobre este masaje. "Se hace desde el confort, la intuición, el cariño y ha de ser siempre agradable. Si se siente tensión y dolor, es importante acudir a una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico para que valore si hay demasiada tensión muscular y te ayude a liberarla."

Existe un mito muy extendido sobre la creencia de que el masaje perineal va a prevenir una episiotomía a la hora del parto, Ariana lo aclara: "El masaje perineal te puede ayudar a llevar un tejido y una musculatura más elástica y a tener más conciencia de tu cuerpo, pero la episiotomía es una decisión del profesional que te está atendiendo en el momento del parto y que tiene unas indicaciones muy claras. Lo que pase en el parto jamás va a ser responsabilidad ni culpa de la mujer que está pariendo".

Los beneficios del masaje perineal Pavel Danilyuk

Otro punto importante sobre el masaje del suelo pélvico para preparar el parto es comenzar con él en el momento adecuado que "en la mayoría de las recomendaciones se dice que a partir de la semana 32" aunque en realidad no hay una semana mejor que otra. "Masajear con delicadeza siempre es un regalo y un cuidado para nuestro periné, estés en la semana de embarazo que estés y estés o no embarazada."

La última recomendación de la fisioterapeuta Ariana Gaona sobre esta práctica es que recuerdes que debe ser un momento placentero "si no te gusta hacerte el masaje perineal y no es un momento placentero, no estás obligada a hacerlo y mucho menos una episiotomía va a ser la consecuencia de no haberlo hecho", concluye la experta.

