Más allá del placer: por qué apostar por las bolas chinas para fortalecer nuestro suelo pélvico con los ejercicios de Kegel

Hace unos años, la mayoría de las que no nos dedicábamos al sector sanitario no habíamos oído su nombre antes. Y, si por algún casual sí había pasado, tampoco le prestamos la atención requerida. Sin embargo, desde hace algún tiempo, el interés por el suelo pélvico (¡y todo lo que le rodea!) ha crecido de manera exponencial y, menos mal, porque de su buen estado y mantenimiento depende la salud de las mujeres. Es más, si no le ponemos remedio, A lo largo de su vida, el 50% de las mujeres padecerán en algún momento disfunción del suelo pélvico, según datos de Intimina. Y es que, si se tiene en cuenta que se trata de un conjunto de músculos y tejido conjuntivo que se encarga de sostener la vejiga, la uretra, el útero, la vagina y el recto en la posición adecuada, ¡todo cobra sentido! Con tantas funciones y tan importantes (su buena salud nos evita, entre otros, pérdidas de orina, dolor durante las relaciones sexuales o prolapsos), ¿cómo no vamos a potenciar y velar por su salud?

Los ejercicios de Kegel son de gran ayuda, pues están pensados para fortalecer la musculatura pélvica y son fáciles de aprender y realizar (¡hasta en el trabajo podemos llevarlos a cabo sin que nadie repare en ello!). Eso sí, la ayuda profesional, ya sea de fisioterapeutas especializados o de ginecólogos, es fundamental para hacerlos como es debido, sin riesgos o con los materiales adecuados. Y es que, por si no lo sabes, algunas herramientas como las bolas chinas son de gran ayuda para trabajar en las fases iniciales el suelo pélvico dada la facilidad de colocarlas bien por primera vez… ¡y también los beneficios!

Este 'pack' incluye bolas de distintos pesos. Amazon

Por ejemplo, realizar las contracciones de Kegel con ellas puestas ayuda a mejorar de forma más rápida el tono muscular de esta zona tan olvidada e importante, gracias a las vibraciones que ejerce. El peso también juega un papel fundamental, pues, sin que seamos conscientes, nuestra vagina ejercerá la fuerza adecuada para mantener las bolas dentro, evitando de este modo, además, que contraigamos otras zonas del cuerpo innecesarias que puedan acabar dándonos algún que otro quebradero de cabeza. Para ello, sets como el que hemos destacado sobre estas líneas incluyen bolas de varios pesos que se pueden cambiar y combinar para poder progresar en el fortalecimiento de esta zona.

De esta forma, además, nos será más fácil notar cuándo se producen las contracciones, qué sentimos y, del mismo modo, lo consiguiente durante las relajaciones. ¿No crees que todo son beneficios?

Su diseño permite una fácil extracción. Amazon

Ahora, como se observa si comparamos este modelo de Enna con el arriba mencionado, no todas las bolas chinas son iguales, y como nosotras tampoco tenemos las mismas necesidades y exigencias, ¡tómate tu tiempo en elegir la que más te gusta! Tanto por la forma, el tamaño, las funciones o los materiales; y, no dejes de hablarlo con los especialistas adecuados, pues son quienes mejor nos pueden guiar en este camino que te aseguramos va mejorar la salud de tu suelo pélvico y la tuya, tanto física como mental.

