Hoy en día, muchas personas, autónomas o no, trabajan desde casa y todas ellas saben lo tentador que es el hecho de poder trabajar en pijama por comodidad. Durante un par de días puede estar bien, pero, no debemos convertirlo en una costumbre porque puede volverse en nuestra contra. Y es que, ir todo el día en pijama y trabajar con él puede empeorar nuestra concentración, el estrés y ocasionarnos una pérdida de rutina o, incluso, una incapacidad para desconectar del trabajo. De hecho, existe una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se llama Síndrome de Burnout, lo que podríamos traducir como el síndrome de desgaste profesional, que resume el trastorno emocional vinculado al ámbito laboral que aparece como consecuencia de una situación de estrés crónico, fruto de la incapacidad para desconectar del trabajo.

Parece una locura que trabajar en pijama pueda influir en esto, pero, si nos paramos a pensar: al levantarnos de la cama, si nos vamos al puesto de trabajo con la misma ropa con la que hemos descansado, nuestro cerebro no diferencia entre el ámbito laboral y el de relax hogareño. Y, para ser productivos debemos crear rutinas de trabajo que empiecen por vestirnos al comenzar la jornada para que nuestro cerebro pueda activar el modo trabajo, el modo estrés que garantiza que seamos productivos en nuestras tareas, y olvide de esta forma el modo descanso. Por otro lado, y muy importante, cambiarnos de ropa nos ayudará a desconectar del trabajo y evitar así estos trastornos, ya que cuando nos quitemos la ropa del trabajo habremos terminado la jornada laboral y podremos desconectar (¡volver a ponernos el pijama!).

No obstante, no es tarea fácil renunciar a la comodidad del pijama, lo sabemos. Por eso, desde 20deCompras hemos preparado unos conjuntos muy chic (¡y económicos!) para que puedas vestirte para trabajar en casa sin renunciar a la comodidad. Se trata de unas propuestas homewear muy cutes para que los días dejen de parecerte todos iguales y mentalmente te ayuden a iniciar la rutina de trabajo y sacar el mayor rendimiento a tu jornada laboral.

Por ejemplo, esta primera propuesta a la venta en El Corte Inglés por unos 50 euros de la marca Gisela es cómoda, elegante y muy calentita para estar en casa porque es de punto. Se trata de una chaqueta larga y abierta en tejido de punto tricot con bolsillos delanteros que, con una camiseta básica, quedará muy bien en tus videollamadas. Lo mejor es que la puedes combinar con sus pantalones a juego ¡muy cómodos!

Si quieres algo más cómodo para pensar que todavía llevas el pijama, pero habiendo hecho el cambio de chip de sueño a trabajo, este otro conjunto de El Corte Inglés de su línea Énfasis es lo que buscas. Se trata de un jersey de cuello redondo y un pantalón recto de tejido suave y sin costuras para que puedas trabajar sin nada que te apriete, como nos pasa en la oficina con los vaqueros. El conjunto con pantalón y sudadera te sale por un total de 46 euros.

Teletrabajar en vestido

No obstante, si prefieres los vestidos también puedes encontrar la opción cómoda para trabajar desde casa. Lefties tiene una opción (¡de menos de 16 euros!) elegante y cómoda en color negro y de tejido punto canalé. Se trata de una propuesta simple, un vestido midi de manga larga y cuello redondo con un detalle de un nudo delantero que le aporta movimiento a la prenda para que estés cómoda y en las videollamadas aportes un toque chic y divertido.

Y, del vestido pasamos al chándal porque no todo el mundo que teletrabaja tiene la necesidad de conectarse a conferencias, hay quienes no ven a nadie en su puesto de trabajo y quieren trabajar cómodas de verdad. Para todas ellas, desde 20deCompras dejamos este chándal de Women’Secret rosa. Sí, has leído bien, rosa porque es un color divertido, moderno y que te saludará desde el armario para que te lo pongas y te quites el pijama de una vez antes de sentarte a trabajar.

Por último, no podíamos dejar de citar a una de las propuestas más bonita y cómoda de la temporada que está arrasando tanto por su color (melocotón) como por su embajadora: Laura Escanes. Se trata de la colección Laura in peach que nos ha dejado conjuntos como este de algodón en tonos rosas y naranjas que ¡nos encantan! Se trata de una colección de algodón para estar por casa, pero estar cómodas y modernas al mismo tiempo, por lo que es ideal para trabajar. Este conjunto que te señalamos, por ejemplo, es cómodo, calentito y puede ser tuyo por solo 42 euros: sudadera y pantalón.

