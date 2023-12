Cómo abordar el postparto y los primeros días de un bebé en casa sin que la ansiedad nos coma

En España, la Depresión Postparto (DPP), afecta aproximadamente al 15% de las mujeres, según un estudio publicado por la Universidad Miguel Hernández. Sin embargo, es muy peligroso confundirlo con los síntomas biológicos que sufren muchas mujeres tras dar a luz, lo que se conoce como 'baby blues' o tristeza posparto.

El momento de salir del hospital y llegar a casa con un nuevo miembro en la familia puede provocar verdadero pánico. Las mujeres se enfrentan a su propio posparto, con los cambios hormonales que eso supone, y al estrés de querer hacerlo todo correctamente. Aparecen un montón de emociones distintas: felicidad y tristeza, ilusión y estrés, y a todo esto debemos añadir la falta de sueño. Los expertos insisten en la importancia de normalizar todos esos sentimientos contradictorios. Al fin y al cabo, un bebé no llega con un manual de instrucciones.

Estoy triste tras el parto, ¿es normal?

Un sinfín de emociones invaden la casa con la llegada de un bebé y conviene saber identificar cuáles de ellas entran en la normalidad o cuándo se trata de un caso más complejo, como la depresión posparto.

"Sentirse decaída tras el parto es relativamente frecuente (se suele utilizar el término popular 'baby blues' o tristeza posparto). Los síntomas más característicos pueden incluir cambios de humor, ansiedad, rechazo hacia el recién nacido y tristeza, que suelen desaparecer en unas semanas. Sin embargo, si estos síntomas persisten o se intensifican, podría tratarse de depresión posparto, una condición más seria que requiere atención psicológica. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la depresión posparto afecta aproximadamente al 10-15% de las mujeres tras el parto y que debe ser diagnosticada por un profesional de la salud mental tras una evaluación exhaustiva", explica Unai Aso, psicólogo de Buencoco.

Pérdida de memoria después del embarazo

Algunas madres, tras el parto, tienen despistes y algunos fallos de memoria, así como dificultades de concentración: "Hay estudios que han hallado que esto podría estar relacionado con cambios hormonales, el estrés y la falta de sueño asociados al cuidado de un recién nacido. Durante los primeros meses, el vínculo entre madre e hijo es tan potente que la madre está prácticamente solo pendiente de las necesidades del bebé, y esto puede dificultar atender a otras tareas", señala.

Otros estudios sugieren que estas pérdidas de memoria podrían deberse a alteraciones en el funcionamiento cognitivo y ejecutivo del cerebro: "Con todo, estos cambios son sutiles y temporales, no afectan a todas las mujeres por igual y podrían ser simplemente una respuesta a las preocupaciones y responsabilidades del embarazo y la maternidad", matiza el experto.

Cómo gestionar la ansiedad, tras la llegada del bebé

La ansiedad tras el embarazo, sobre todo en padres primerizos, es relativamente común. Los padres se enfrentan a una situación nueva, con altos niveles de incertidumbre, por lo que es normal que, al principio, experimenten estrés y otras emociones como miedo o preocupación.

"Para abordar estos primeros meses es importante no descuidar (en la medida de lo posible) aspectos básicos como una buena alimentación, mantener un sueño regular, hacer algo de ejercicio, etc. También es esencial tratar de realizar actividades agradables que no se circunscriban únicamente al cuidado del bebé (salir con amigos de vez en cuando, practicar actividades relajantes, etc.) —y, quizás lo más importante, explica el experto—, no fustigarnos en exceso cuando cometemos errores, ni exigirnos más de la cuenta porque los primeros meses tras el parto ya suelen ser exigentes por sí mismos".

En cualquier caso, si esa ansiedad se vuelve persistente y excesiva, y no permite a los padres desarrollar su día a día con normalidad, el experto recomienda acudir al psicólogo.

Rutina o técnica de relajación para calmar la ansiedad

Hay muchas y muy variadas técnicas de relajación y actividades que se pueden practicar: yoga, respiración profunda o técnicas de relajación muscular: "Durante los primeros meses, como no hay mucho tiempo, se puede empezar por algo sencillo como practicar 10 minutos al día un ejercicio de respiración profunda: te sientas o acuestas en un lugar cómodo, cierras los ojos y te concentras en la respiración. Después inhalas profundamente por la nariz, mantienes la respiración por unos segundos y luego exhalas lentamente por la boca. Repite esto todos los días", explica.

Referencias

