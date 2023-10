Depresión posparto: ¿qué es y cuántas madres la experimentan?

"No sé por qué estoy triste, "tendría que estar feliz", "tengo miedo de coger a mi bebé, ¿y si se me cae?". Algunas mujeres tienen estos pensamientos y sensaciones semanas e, incluso, meses después de dar a luz. Pero, no están solas. Pues, en España, entre un 6-8%, según el artículo Depresión perinatal: rentabilidad y expectativas de la intervención preventiva, acaban recibiendo el siguiente diagnóstico: depresión posparto. Una cifra que alcanza en 15% de los casos a nivel global.

Los mensajes que reciben estas madres no suelen ayudarles, ya que su entorno no comprende por qué actúan de esta manera que va tan en contra de la felicidad que produce la llegada de un bebé. Esto provoca que la depresión posparto empeore, por lo que es crucial buscar ayuda profesional cuando se detectan los primeros síntomas.

Y es que, como bien señaló la coordinadora del programa de Psiquiatría perinatal del Hospital Clínic de Barcelona, Lluisa García-Esteve cuando se celebró el XIV Congreso Nacional de Psiquiatría, hay que "desterrar el mito de que el embarazo es una etapa feliz de la vida de la mujer en el que experimenta una mejora de sus expectativas mentales".

Factores de riesgo de la depresión posparto tras haber dado a luz

Todas las mujeres que han dado a luz saben que las semanas después del parto sufren una vorágine de emociones. Esto se debe a que la progesterona y los estrógenos sufren una caída libre que provoca cansancio, irritabilidad, dolores de cabeza, cambios en el estado anímico, etc. Esto es normal, pero no debe confundirse con la depresión posparto.

La depresión posparto no todas las mujeres la sufren. Y es que no todas pasan por circunstancias que pueden propiciar su aparición. Según el artículo de revisión Depresión posparto, análisis de los factores de riesgo y la intervención de Enfermería, esto serían los"factores estresantes de la vida diaria (...), falta de apoyo, malos resultados obstétricos previos (...), problemas con la lactancia, edad gestacional, cambios hormonales, privación del sueño y la susceptibilidad genética".

¿Cuáles son los síntomas de la depresión posparto?

Es importante aclarar que la depresión posparto no tiene por qué aparecer inmediatamente después de haber dado a luz o en las semanas siguientes. La revisión antes mencionada explica que su aparición puede darse meses o incluso "hasta un año después". Por eso, conviene prestar atención a los síntomas que indican que estamos ante una depresión posparto que son los siguientes según la SEGO:

Sentir que las circunstancias las sobrepasan.

Creerse incapaz de ocuparse de las necesidades del bebé.

Vivir con agobio tareas como dar de mamar, cambiar pañales, etc.

Experimentar sentimientos negativos con respecto al bebé.

Ante esta sintomatología, hay que buscar ayuda, ya que en ocasiones también puede darse una psicosis posparto. Aunque esto es menos frecuente, no hay que olvidar que la depresión debe tratarse con la mayor antelación posible para recuperar el bienestar.

El tratamiento con antidepresivos, ¿pueden afectar al bebé?

Los temores en torno al bebé que se tienen con una depresión posparto pueden incrementarse al pensar en el tratamiento. Y es que lo más probable es que la terapia se complemente con antidepresivos, pero ¿esto es seguro para el recién nacido en plena lactancia? Según la AEPED, "la gran mayoría de psicofármacos son seguros durante la lactancia". No obstante, cada médico evaluará la idoneidad de utilizar unos u otros para que el bienestar del bebé no se vea comprometido.

La depresión posparto se trata y es muy importante hacerlo lo antes posible. Pero, también es fundamental que las futuras madres sepan cómo identificarla y que se hable sobre esta enfermedad sin tabúes.

