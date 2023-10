Las dudas comunes de las mujeres durante el embarazo

En 2021, se produjeron 336.811 nacimientos en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una experiencia muy dulce, completamente nueva para las madres primerizas y que está repleta de retos. Sin embargo, la ilusión suele mezclarse, muchas veces, con los miedos y las dudas. Y es que la gran mayoría de las madres suelen compartir con sus médicos las mismas preguntas.

Relaciones sexuales y embarazo, ¿son seguras?

Esta es una pregunta muy frecuente, sobre todo al principio. Y es que los abortos espontáneos en el primer trimestre de embarazo son bastante frecuentes, con una incidencia de un 20%, según el Hospital Ruber Internacional. Sin embargo, Sebastián Sessa, ginecólogo de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional, explica que esto puede tener que ver con "la calidad ovocitaria, calidad espermática, correcta interacción del embrión con el medio, consumo energético, etc".

Pero, esta evidencia no debería impedir disfrutar de las relaciones sexuales durante el embarazo, pues es sano y recomendable. A menos que, como explican desde el Hospital, haya "embarazos que tengan alguna contraindicación, como podría ser la rotura prematura de membrana, una amenaza de aborto o de parto pre término, o cualquier otra patología". Excepto en estas situaciones, y por indicación médica, se puede mantener sexo estando embarazada sin ningún problema.

La forma de la barriga ¿sabré si es un niño o una niña?

Se suele decir que si una mujer tienen una barriga puntiaguda va a tener un niño, mientras que si es más redondeada será niña. Sin embargo, este es un mito extendido, ya que la forma de la barriga de cada mujer es distinta y no existe ninguna afirmación científica que corrobore que esto pueda interpretarse de manera fiable.

El motivo por el que muchas veces se intenta detectar el sexo del bebé por medio de la forma de la barriga tiene que ver con la impaciencia. Puesto que no es hasta la semana 18 - 22, como se explica en el artículo Determinación del sexo fetal en ecografía del primer trimestre, que se realizará una ecografía en la que se podrá comprobar esto. Es la única manera veraz de poder saber el sexo del bebé.

¿Se puede sangrar durante el embarazo?

Existe otra pregunta frecuente durante el embarazo que tiene que ver con el sangrado. ¿De verdad algunas mujeres que esperan un bebé tienen la regla? No, esto no es verdad, ya que si no hay ovulación, no se producirá ningún sangrado porque no se habrá liberado ningún óvulo que al no fecundarse se expulsará (surgiendo, entonces, la menstruación).

No obstante, sí es verdad que algunas mujeres sangran cuando están embarazadas, lo que puede deberse a diferentes motivos. El doctor Balbino Povedano, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Córdoba, explica que "en la mayoría de las ocasiones no tiene trascendencia", sin embargo, cuando este ocurre en el primer trimestre hay que acudir a urgencias para descartar un aborto.

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) también informa en un artículo que "el sangrado vaginal es una complicación que puede aparecer durante toda la gestación, siendo las causas más frecuentes la placenta previa y el desprendimiento de placenta". También, como indica, puede ser generado debido a varices cervicales, aunque puede haber otras causas.

Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que las mujeres se hacen durante el embarazo y algunas de ellas tienen mucho que ver con mitos o creencias que no son ciertas. No obstante, ante cualquier preocupación, siempre conviene ponerla en conocimiento de la persona que esté realizando el seguimiento del embarazo para poder obtener una respuesta adecuada para cada caso particular.

