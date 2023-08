Ejercicios de fitness que ayudan a combatir el síndrome premenstrual

El síndrome premenstrual se manifiesta como una serie de síntomas físicos y emocionales que muchas mujeres padecen antes de que dé comienzo su periodo menstrual. Por lo general, estos síntomas aparecen en los días posteriores a la ovulación y antes de la menstruación, para ir desapareciendo los síntomas una vez iniciado el periodo menstrual.

Algunas mujeres apenas tienen síntomas durante esta fase de su ciclo menstrual, si bien en otros casos son tan fuertes que incluso dificultan el desarrollo de sus actividades diarias. Además de las propias molestias, es habitual que el síndrome premenstrual esté acompañado de irritabilidad, cambios de humor, nerviosismo y ansiedad, entre otros.

Según las estadísticas, el 48% de las mujeres en edad reproductiva padecen uno o varios de los signos relacionados con el síndrome premenstrual durante la semana previa a la menstruación, y son pocos días después del inicio del sangrado cuando estas molestias desaparecen.

Ejercicios para combatir el síndrome premenstrual

Aunque cuando aparece el síndrome premenstrual es habitual que muchas mujeres prefieran optar por guardar reposo, esto no es lo más aconsejable, ya que está demostrado a través de diferentes estudios que el fitness es efectivo para combatir dicho síndrome. No obstante, esto no quiere decir que puedas hacer ejercicio físico intenso, sino que puede ser suficiente con una caminata u otra actividad tranquila.

El ejercicio es un gran remedio para hacer frente al estrés, además de mejorar la circulación e incrementar el metabolismo. Al provocar que la sangre se mueva, haciendo que transporte oxígeno y nutrientes a las células de una forma eficiente, conseguirá hacer que te sientas menos lenta y cansada. La actividad aeróbica de fitness puede producir endorfinas, que son unos químicos cerebrales que ayudan a la mejora del estado de ánimo, generando bienestar y favoreciendo el alivio de la depresión, la ansiedad o los cambios de humor característicos del síndrome premenstrual.

Los principales ejercicios de fitness que ayudan a combatir el síndrome premenstrual son las actividades aeróbicas moderadas, como es el caminar, trotar, nadar o andar en bicicleta. De hecho, diferentes estudios han confirmado que quienes apuestan por este tipo de ejercicio en comparación con quienes apuestan por un entrenamiento de fuerza.

De igual forma, el yoga es un ejercicio muy recomendado, ya que el hecho de combinar estiramientos suaves con diferentes técnicas de meditación y respiración pueden contribuir a enfocar la mente, aliviar la tensión muscular y conseguir relajarse lo suficiente para poder mejorar el estado de ánimo y evitar el mal humor.

Independientemente del ejercicio de fitness que se realice, que dependerá de los gustos y preferencias de cada persona, hay que tener en cuenta que es necesario practicarlo con regularidad, siendo recomendable hacerlo entre tres y cinco veces a la semana, ya que de esta manera contribuirá a reducir los síntomas físicos y emocionales premenstruales.

De esta forma, poder hacer frente a las molestias del síndrome premenstrual es mucho más fácil de lo que pueda parecer en un principio. A pesar de que existen tratamientos farmacológicos que han resultado eficaces por sus efectos terapéuticos para poder evitar los síntomas propios de esta fase del ciclo menstrual, el fitness es la gran solución, si bien para poder maximizar sus efectos deben ir acompañados de unos hábitos saludables.

En este sentido, conviene recordar la importancia de seguir una dieta equilibrada, además de dormir las horas recomendadas para poder disfrutar de un sueño reparador, así como optar por aplicar técnicas de relajación para el estrés. Juntando todas estas prácticas con el ejercicio físico, se podrán conseguir los mejores resultados a la hora de reducir los dolores y molestias premenstruales.

