El secreto para iniciarse en el mundo del yoga (aunque odies el yoga), según Aída Artiles

Aída Artiles es calma, escucha y atención. La joven de 34 años, que empezó su carrera como modelo con solo 18 años siguiendo los pasos de su hermana mayor, Ariadna, sigue siendo un aclamo en el mundo de la moda. Pero, sin duda, lo que realmente le gusta a la canaria es el yoga, donde ha conseguido hacerse hueco laboral.

Empezó a practicar yoga durante su etapa en Madrid, en Bikram. Según nos explica ella "estaba en un momento de mi vida muy caótico, llevando una vida de modelo, con muchos cambios y mucha exigencia", y el yoga le ayudó a relajarse. Sin embargo, fue en medio de una vida en la que los viajes y el ajetreo eran su día a día cuando Aída Artiles se encontró en Nueva York con una disciplina que le hizo darse cuenta realmente de quién era y hacia dónde se quería dirigir. En definitiva, el yoga le cambió la vida.

"Fue 5 o 6 años después de mi paso por Madrid, yo ya tenía otra cabeza, estaba más calmada, y conocí este método y me enganché. Las enseñanzas me fascinaban y me pareció super dinámico", detalla. Fue entonces cuando el yoga se convirtió en su nuevo modo de vida y le caló tanto que decidió dedicarse a ello también como profesora de una disciplina que, como la propia Aída asegura, es perfecta incluso para aquellas que nos estamos iniciando en el mundo 'yogui'.

En 2017 regresó a Gran Canaria, su tierra, para centrarse en este nuevo estilo de vida que tanto le llena y que, además, completa con una alimentación vegana. Nos encontramos con ella en un escenario único, en Tenerife, una de sus islas vecinas, concretamente en el hotel Barceló Tenerife, donde está a punto de estrenar una guía personalizada para iniciarse en la disciplina que ella misma practica y enseña: Jivamukti. Aída nos habla de este tipo de yoga, de cómo es su vida ahora e incluso de lo que la moda ha significado y significa para ella.

Qué es la disciplina Jivamutki

Dentro del yoga, la disciplina Jivamutki es la que enseñas tú. ¿En qué consiste? ¿Y por qué elegiste esta? La elegí básicamente porque conecté mucho con la clase. Una clase de yoga tiene que te tiene que gustar, no te puedes forzar a que te guste, porque no se trata de eso tampoco... También conecté mucho con una profe, las clases eran dinámicas y también la parte de la música. Soy muy musical y me gustaba mucho la parte de cantar. Varias cosas mías se vieron muy conectadas con el tipo de clase que era. Se hablaba en ella de valores muy importantes.

¿Qué beneficios te aporta el yoga, tanto físicos como mentales Sobre todo me ayuda a vivir una vida más consciente, a observar mi cabeza y ver cómo me habla, qué piensa, de qué forma... A la vez, eso me ha llevado a tomar decisiones más conscientes, a redirigir mi camino de una forma más consciente, a ser más amable conmigo y, por lo tanto, con el resto. A ser menos exigente... A nivel físico, la verdad es que es la parte que menos atiendo. Creo que me equilibra energéticamente, ¿sabes? Entonces la densidad que uno siente, pues cuando está trabajando en casa, en el ordenador, en la oficina, o el estrés de antes de mi viaje es de mis viajes... Meterte en la esterilla un rato y estirar reequilibra toda la energía del cuerpo.

¿Se puede practicar en cualquier sitio? Jivamukti es un método que se creó para llevar el yoga a la ciudad, a Nueva York. El lugar donde yo tomaba clases estaba en medio de Broadway con un ruido horrible, un caos horrible, pero esa clase era un remanso da paz, de conexión y de calma y de magia. Yo soy muy de eso, de encontrar mi remanso de paz en mi casa mientras fuera hay un tráfico horrible... Todos podemos encontrar la posibilidad de encontrar la calma. Me gusta el contraste de saber que ahí fuera hay un caos para que dentro hay calma, porque tú la generas. Te enseña eso. Una vez que hayas aprendido a aguantar calma dentro del caos, nadie ni nada puede perturbarte.

Aída Artiles en el hotel Barceló Tenerife @sergiovillalbastudio _ 035

La importancia de una vida sana: deporte y nutrición

En la vida sana, la nutrición juega un papel fundamental. ¿Cómo es tu nutrición? Desde el 2018 mi elemento es vegana, a raíz del método. Creo que sirve para estar bastante más pendiente de lo que comes porque tienes que hacer tus menús bastante más equilibrados y más conscientes.

¿Es difícil seguir una alimentación vegana? Yo estudié nutrición en la universidad, y gracias a eso tengo conciencia y mucha información; pero tienes que aprender. No puedes comer solamente vegetales y ya está. Tienes que combinarlo y saber cómo combinarlo. En definitiva, preocuparte de lo que vas a comer.

¿Hay otras disciplinas u otros deportes con las que tú te mantengas en forma? Voy a correr o voy al gimnasio, pero como de otra forma, ya no como lo hacía antes...

¿A qué te refieres? Voy al gimnasio porque me porque a lo mejor siento que me duele la espalda y voy para fortalecerla. Es decir, voy más por mi autocuidado que por buscar un resultado de estar más fuerte o más flaca. Y a veces cuesta, porque trabajando como modelo, necesitaba buscar un equilibrio.

Aída Artiles durante su clase de yoga en el hotel Barceló Tenerife @sergiovillalbastudio _ 035

Cómo iniciarse en el yoga (aunque no te guste)

No todos servimos para el yoga. Hay gente muy nerviosa a la que le cuesta concentrarse o encontrar ese equilibrio mental. ¿Qué lo primero que debemos tener en cuenta si queremos iniciarnos en el yoga? Pues lo primero que debemos saber es que hay varios estilos y varios métodos. Primero, debes informarte cuando vayas a elegir una clase, a qué método vas y qué se hace en esa clase; porque igual te metes en una clase más lenta o más tranquila que a ti concretamente no te sienta bien. No obstante, si lo hicieras, no te vengas abajo y te animo a que pruebes otro día o con otro tipo de clase, otra profesora... Siempre que creas que la práctica te llama, porque tampoco vamos a forzar. La clave es ir probando e investigando.

¿Qué técnicas de concentración crees que son básicas para ayudarnos a centrarnos? En clase lo que hacemos para intentar que los alumnos se sienten dónde están es llevarnos la mente mucho al cuerpo y a la respiración. Observa cómo inhalas, observa cómo exhalas, observa el cuerpo, siéntelo, toca tu cuerpo... Traerte todo el rato a la sensación para que consigas escapar de tu cabeza un poco.

¿Con qué frecuencia recomiendas practicarlo si estamos empezando? Mínimo dos días a la semana, pero si vas uno ya es suficiente. Y tres días sería lo ideal. Pero no me gusta marcar a nadie. Prefiero que te pongas todos los días 10 minutos. Te sientes un ratito a observar y estar ahí contigo, y que tú te vayas poniendo tus metas.

¿Qué posturas crees que son como las más sencillas para empezar? Hay muchas posturas. La guía que he hecho para el hotel Barceló Tenerife es bastante básica y sencilla y hacemos todos los medios de la columna. Entonces es muy completa, no es una clase, no es una secuencia en sí, pero pasa un perro boca abajo, torsiones.

¿Qué nos vamos a encontrar en ella? Tiene varias secuencias. Y he usado una parte de la secuencia que se llaman 'Magic TEN', son 10 posturas, 10 respiraciones en cada una y te lleva un total de 10 minutos. Entonces, es práctica porque lo puedes hacer cuando estés de viaje, cuando estás en casa por la mañana o por la noche, y es muy completa porque hace todos los modelos de tu columna, torsión, apertura... A todo ello le he añadido un par de secuencias al principio y un cierre de meditación. Yo, por ejemplo, es lo que hago cuando estoy de viaje, casi no hace falta ni esterilla, y se puede hacer sin necesidad de mucho material.

Aída Artiles en el hotel Barceló Tenerife @sergiovillalbastudio _ 035

El significado de la moda para Aída Artiles

¿Qué es la moda para ti? Mira, ahora creo que me he reconciliado bastante con ella porque cuando era más jovencita tenía como una pequeña lucha, pero la verdad que me parece como un mundo muy creativo, y valoro mucho el trabajo de los diseñadores. Lo vivo como un arte que he vivido desde dentro y que ahora veo con otros ojos.

El mundo del modelaje femenino, ¿es más exigente para las mujeres que para ellos? Yo lo he vivido como mujer, pero creo que ellos también tienen exigencia. También tienen que estar en forma... Lo que pasa que la mujer siempre se lo lleva por todos lados. Por ejemplo, lo típico del hombre cuanto más mayor, más guapo, la mujer cuánto más mayor, menos guapa. La exigencia cambia cuando la mujer modelo se va haciendo mayor y parece que se va deteriorando. Sin embargo, pienso que cuando más madura esté y más experiencia tenga, sería mejor. Yo me siento más segura ahora que cuando tenía 20 años. Creo que podría ser campañas más bonitas de las que hacía antes o que puedo transmitir más ahora que cuando tenía 25 y, sin embargo, el hombre sí tiene esa oportunidad.

¿Y cómo lo hiciste para gestionar esa exigencia y presión siendo tan jovencita e iniciándote en un mundo tan complicado? Agradezco haber tenido esta personalidad, y haberlo trabajado también porque no me he caído nunca del todo. Es como que siempre tenía un pie aquí, un pie allá y estuve sobreviviendo. Pero es verdad que la práctica me ayudó muchísimo. Siempre lo cuento, pero haciendo un día haciendo una torsión, retorcí, inhalé, y de repente me sentí dentro de mi cuerpo por primera vez, o sea, me sentí como "Aída, Dios mío, este es tu cuerpo, te está dejando torcerte, te está dejando sentir, te está dejando respirar...". Fue como una reconciliación conmigo misma. Eso fue cuando tenía 26 o 27, y a partir de ahí empecé a cambiar esa exigencia. La práctica de yoga me ha enseñado a que no sienta que mi vida es un caos. Siendo consciente de dónde estoy, qué soy, dónde me encuentro... para redirigir un poco hacia dónde quiero ir.

¿Tienes algún proyecto de moda a la vista? Ahora mismo no. Los últimos cuatro años me he dedicado tanto a estar en Las Palmas, a crear escuela, a ser alumno, abrir escuela. Y ahora que tengo la escuela ya montada y tengo mis alumnos, estoy como retomando un poquito mi contacto, otra vez con la vida de modelo, pero buscando el equilibrio. No me veo al 100% ahí, pero no me importaría y estoy pujando por ello por retomarlo un poco con dos o tres campañas al año, clientes de fuera, dos viajes al mes... Algo que se pueda compaginar, un equilibrio entre las dos cosas.

¿Cómo definirías tu estilo? Siempre ha sido bastante masculina, creo, y también vas pasando por muchas épocas en tu vida, no, y ahora creo que estoy como situándome más acorde a lo que a la mujer que quiero ser. Ahora me gusto un poco más femenina, antes me daba mucha vergüenza ponerme un vestido o un tacón, pero siempre voy desenfadada, en vaqueros... Muy cómoda, desenfadada y básica.

Me ha encantado lo que has dicho de la mujer que quieres ser. ¿Cómo dirías que es la mujer que quieres ser? Cuando quiero sacar esa parte más femenina de mí es muy elegante, relajado y básico. Menos es más para mí. No me identifico con ninguna de mis fotos de ‘photocall’, ahora donde me veo es como con un look natural y elegante.

¿Quién te inspira del mundo de la moda? Siempre en mi cabeza, siempre tenía a Erin Watson, su forma de vestir me gustaba mucho, está llena de tatuajes igual que yo... Me inspira ella. Roció Crusset me gusta mucho también, es amiga y conocida, plasma un poco la elegancia de la que estábamos hablando, tiene su toque masculino sin abandonar lo femenino. Y mi hermana Ari, por supuesto, siempre me inspira mucho. Ella es como mi alter ego, saca como todo lo que también me gustaría a mí sacar, pero no me he atrevido.

Aída Artiles en el hotel Barceló Tenerife @sergiovillalbastudio _ 035

