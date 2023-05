"Me desmayé después de una semifinal de un campeonato de España absoluto. Al día siguiente tenía que competir y no sabía cómo gestionar que me había bajado la regla compitiendo". Así cuenta Lucía Pinacchio, una de las perlas del atletismo de nuestro país —es campeona de España absoluta de 800 metros con 19 años—, su experiencia sobre cómo ha afectado la menstruación a su rendimiento deportivo.

Ese día tuvo una "pájara de ovarios", como se refieren las atletas a este tipo de situaciones, muy comunes en el deporte profesional. "No sé si el nombre tal cual existe... yo cuando empecé a hacer atletismo, ahora ya no, también he tenido", coincide la exjugadora de baloncesto y atleta olímpica Aauri Bokesa. "Imagínate las primeras veces que te pasa, no entiendes nada", añade la también trabajadora social. "Es duro", apunta su compañera, "hay que saber gestionarlo y tener las herramientas para poder hacerlo", concluye Pinacchio.

Por situaciones como esta, que han vivido muchas deportistas de élite en silencio, ambas abanderan la iniciativa Menstrual Point junto a las atletas Laura García-Caro, Zoya Naumov y Celia Antón. El mensaje es claro: "Hemos demonizado durante muchos años algo que es súper normal, ahora hay que romper para que podamos estar a gusto", señala la propia Aauri Bokesa a 20minutos. "Creo que nos falta muchísima información" añade García-Caro, representante española en Tokio 2020.

Menstrual Point y la campaña 'Yotomoelrelevo8m' La iniciativa Menstrual Point surge con el objetivo de "crear una sociedad menstrualmente responsable, libre de tabúes relacionados con la regla y la salud de la mujer. Uno de sus principales objetivos es erradicar la pobreza menstrual, y que los productos menstruales estén a disposición de las mujeres cuando los necesitemos, y que, además, sean orgánicos y sostenibles", explica Aauri.



Con motivo del Día Internacional de la Mujer, este movimiento social impulsó la iniciativa 'Yotomoelrelevo8m', con la que invita a toda la sociedad a tomar acción y adherirse a la campaña.

Bokesa, muy concienciada tras un proceso de introspección "como mujer y como mujer negra", relata que se ha sensibilizado especialmente con la endometriosis, una enfermedad que provoca menstruaciones muy dolorosas y que afecta aproximadamente a 190 millones de mujeres en el mundo, según la OMS.

"No conocía esa palabra hasta hace cuatro o cinco años", confiesa la atleta. "He aprendido un montón de cosas de mi cuerpo con 30 años, ojalá hubiera tenido esa información con 18, no sé si habría sido una deportista más exitosa, pero a lo mejor sí más feliz en algunos momentos".

La atleta Aauri Bokesa. JORGE PARÍS

Los problemas con la menstruación no se solucionan únicamente con los métodos anticonceptivos, como suele creerse, señalan las atletas. "Lo que no está bien es que directamente te derivan a eso y no te explican qué efectos tiene, o el por qué", apunta García-Caro. "Hay qué individualizar cada caso", demanda la también estudiante de Psicología, haciendo hincapié en que se debe tomar como base la historia de cada mujer: "Hasta dentro del mismo deporte hay diferencias de lo que el metabolismo necesita, por ejemplo".

Formaciones para entender cómo afecta la regla

"Es importante que desde las instituciones se promuevan formaciones tanto para entrenadores como para deportistas", enfatiza Aauri Bokesa. Mientras, Pinacchio reclama que se tenga más en cuenta la menstruación "en los entrenamientos, en el conocimiento de los entrenadores, porque en nuestro ciclo cambiamos hormonalmente y no estamos siempre al cien por cien". La mallorquina, además, pide expertos en el tema: "Preguntas a todo el mundo, a mis médicos de la Federación, porque necesito alguien experto de verdad en esta materia, y veo que no lo hay".

Alberto García Bataller, impulsor del curso Mujer y Deporte y doctor en CAFYD, explica a este diario que algunos de los efectos físicos que puede sentir una atleta durante el periodo son la retención de líquidos, la disminución de la frecuencia cardíaca en entrenamiento y el aumento de la misma en reposo, o la disminución de la capacidad de recuperación.

El que fuese entrenador del equipo femenino de triatlón en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008, también confirma la importancia de tener en cuenta la menstruación a la hora de planear entrenamientos y competiciones. "Lo normal es que obtengas mejores resultados", afirma García Bataller, que añade que "la mujer que sabe que su entrenador conoce todo esto y lo aplica, confía mucho más en lo que está haciendo".

Y subraya que es fundamental saber cuándo hacer cada tipo de entrenamiento: "Entre la regla y la menstruación, si es para esfuerzos de velocidad, fuerza máxima, esfuerzos de intensidad alta; y de ovulación a regla, para esfuerzos aeróbicos, de resistencia, de baja intensidad y entrenamientos de fuerza o resistencia".

Experiencias como las de Aauri Bokesa, Lucía Pinacchio y Laura García-Caro son más que frecuentes en la trayectoria de muchas deportistas. La tenista Paula Badosa también alzó la voz recientemente para contar su propia historia. Por eso, campañas como la de Menstrual Point cobran aún más importancia para normalizar una realidad del deporte femenino.