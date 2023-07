Bikinis menstruales de Decathlon: olvídate de la regla durante las vacaciones

¿Cuántas veces has evitado ir a la playa o a la piscina por tener la regla? Sabemos que en muchas ocasiones, pero no te preocupes porque este verano ya no tendrás de qué preocuparte. Disfrutar de un buen baño en la piscina o en una de las maravillosas playas de España va a ser posible independientemente de que estés o no con el periodo.

Es por todo eso por lo que, en los últimos años, numerosas marcas han decidido dar un paso adelante en intentar resolver este problema. Algunas marcas españolas como Modibodi son expertas en este tipo de diseños, aunque hay otras como Decathlon, la firma francesa, que también tienen en su catálogo algunos de estos trajes de baño.

¿Qué es el bikini menstrual?

Frente a las clásicas compresas utilizadas durante años para afrontar los días de regla, están apareciendo alternativas más económicas y sostenibles para la mujer. Con inspiración en las bragas menstruales y con el verano a la vuelta de la esquina, ha surgido una nueva tendencia para disfrutar a tope de las vacaciones.

Esta es la línea de bañadores y bikinis menstruales, unas prendas confeccionadas con tela suave y transpirable con la finalidad de absorber la sangre menstrual. Sin duda, son una opción segura y cómoda para las mujeres que desean continuar con sus actividades acuáticas en verano. Además, estos trajes de baño también evitan la proliferación de bacterias, y permiten nadar y moverse con libertad. Así, el falso mito de que bañarse con la regla es antihigiénico, o las incomodidades que genera el uso del tampón ya no serán una excusa para ti este verano.

Bikinis y bañadores menstruales de Decathlon

Bañador menstrual "Sorio" Decathlon

Bañador menstrual "Sorio". Bañador de color negro con varias capas absorbentes con el que podrás disfrutar de la natación y de otros deportes acuáticos sin riesgo de manchar. Es apto tanto para niñas como para adolescentes y mujeres, y su comodidad hace que sea una prenda muy solicitada este verano. (Precio: 49,95 euros)

Braguita bikini menstrual "Plim" Decathlon

Braguita bikini menstrual "Plim". Braguita de bikini impermeable para la menstruación y la pérdida de orina. Su material es resistente al cloro de la piscina, a la sal del agua de mar, y a los rayos ultravioletas. Es sencilla, clásica, eficaz y discreta, y se puede combinar con cualquier parte superior de bikini. (Precio: 29 euros)

Bañador menstrual "Plim" Decathlon

Bañador menstrual "Plim". Bañador negro adecuado para flujos menstruales ligeros y para incontinencia urinaria que se adapta fácilmente a todo tipo de cuerpo. Es perfecto para nadar, y su material reciclado es resistente al cloro de la piscina, a la sal del agua de mar y a los rayos ultravioletas. (Precio: 44 euros)

Bikini menstrual sin costuras "Nina" Decathlon

Bikini menstrual sin costuras "Nina". Traje de baño sin costuras con tejido antifugas, antiolor, impermeable y transpirable. Es eficaz dentro y fuera del agua y ayuda a controlar la regla, los flujos blanquecinos y la incontinencia urinaria. Es apto para adolescentes y para mujeres. (Precio: 32,90 euros)

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.